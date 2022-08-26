Долги за коммуналку во время войны лучше не накапливать: юристы объяснили последствия

Во время военного положения в Украине смягчены требования к платежной дисциплине потребителей коммунальных услуг. Однако о списании долгов речь не идет.

Задолженность граждан за коммунальные услуги в Украине во время войны приобретает катастрофические масштабы и по оценкам опрошенных экспертов уже может достигать около 100 млрд грн, о чем Фокус сообщает в своем обзоре "Война и тарифы. Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время".

Екатерина Анищенко, адвокат ЮК "Riyako&Partners", уточняет в комментарии Фокусу, что в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги должнику в Украине угрожает:

взыскание пени

прекращение предоставления коммунальных услуг

выселение из жилья

обращение взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства

Как уже писал Фокус со ссылкой на информацию сервиса мониторинга открытых данных "Опендатабот" в "Едином реестре должников" количество долгов за коммунальные услуги в 2021 году выросло на 41%, а общая сумма долга на 1 декабря 2021 года составляла 72,7 млрд грн. Отметим, что в этот реестр попадают проблемные долги, по которым открыто исполнительное производство.

Однако во время военного положения власти Украины пошли на ряд уступок и послаблений для потребителей коммунальных услуг. В частности, в стране действует запрет на повышение тарифов для граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Кроме этого, в Украине ввели запрет на взыскание долгов за коммуналку с некоторых категорий граждан.

"Закон №7531 временно, на период действия военного положения, запрещает принудительное взыскание с физлица задолженности за ЖКУ в общинах, расположенных в районах проведения военных действий, во временной оккупации, в окружении, в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или в случае, если недвижимое имущество было уничтожено или повреждено, — уточняет Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winner. — Для граждан, страдающих от обстрелов, это хорошая новость, ведь финансовое состояние многих из них — неудовлетворительное".

Ясько добавляет, что плательщиков во всех регионах Украины сегодня также расслабляет отсутствие последствий в виде отсоединения от услуг ЖКХ, ведь во время войны это запрещено законом, и кроме того – прекращение начисления пени по существующей задолженности.

Многие граждане, спасаясь от войны, переехали в другой регион или выехали из Украины. Таким семьям, которые вынуждены налаживать свой быт вдали от дома, сегодня попросту не до квартплаты за покинутое жилье. Однако юристы предупреждают, что смягчение требований к платежной дисциплине никак не означает списание долгов.

Игорь Ясько подчеркивает, что задолженность, хоть и без штрафных санкций, после окончания войны придется погасить в полном объеме. Сумма, которая накопится за период действия военного положения, может оказаться слишком большой и непосильной для семейного бюджета, тогда когда вышеупомянутые санкции за неуплату могут снова стать актуальными. В связи с этим юристы советуют украинцам по мере сил платить за коммуналку. Ведь, кроме прочего, от своевременного поступления оплаты зависит качество предоставления услуг и состояние сектора ЖКХ.

Ранее Фокус анализировал, как в Украине проходит подготовка к самому сложному отопительному сезону за всю историю страны.

Также Фокус продолжает внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС, которая находится на временно оккупированной территории.