Борги за комуналку під час війни краще не накопичувати: юристи пояснили наслідки

Під час воєнного стану в Україні пом'якшено вимоги до платіжної дисципліни споживачів комунальних послуг. Однак про списання боргів не йдеться.

Заборгованість громадян за комунальні послуги в Україні під час війни набуває катастрофічних масштабів і за оцінками опитаних експертів вже може досягати близько 100 млрд грн, про що Фокус повідомляє у своєму огляді "Війна і тарифи. Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час".

Катерина Аніщенко, адвокатка ЮК "Riyako&Partners", уточнює у коментарі Фокусу, що у разі несплати за житлово-комунальні послуги боржнику в Україні загрожує:

стягнення пені

припинення надання комунальних послуг

виселення з житла

звернення щодо стягнення на нерухомість відповідно до норм законодавства

Як уже писав Фокус з посиланням на інформацію сервісу моніторингу відкритих даних "Опендатабот" у "Єдиному реєстрі боржників", кількість боргів за комунальні послуги у 2021 році зросла на 41%, а загальна сума боргу на 1 грудня 2021 року становила 72,7 млрд грн. Зазначимо, що у цей реєстр потрапляють проблемні борги, за якими відкрито виконавче провадження.

Однак під час воєнного стану влада України пішла на низку поступок та послаблень для споживачів комунальних послуг. Зокрема, в країні діє заборона підвищення тарифів для громадян на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Крім цього, в Україні запровадили заборону на стягнення боргів за комуналку з деяких категорій громадян.

"Закон №7531 тимчасово, на період дії воєнного стану, забороняє примусове стягнення з фізособи заборгованості за ЖКП у громадах, розташованих у районах проведення військових дій, у тимчасовій окупації, в оточенні, відповідно до переліку Мінреінтеграції, або у випадку, якщо нерухоме майно було знищено або пошкоджено, — уточнює Ігор Ясько керівний партнер ЮК Winner. — Для громадян, які страждають від обстрілів, це хороша новина, адже фінансовий стан багатьох із них — незадовільний".

Ясько додає, що платників у всіх регіонах України сьогодні також розслаблює відсутність наслідків у вигляді від'єднання від послуг ЖКГ, адже під час війни це заборонено законом, а також припинення нарахування пені за наявною заборгованістю.

Багато громадян, рятуючись від війни, переїхали до іншого регіону чи виїхали з України. Таким сім'ям, які змушені налагоджувати свій побут далеко від дому, сьогодні просто не до квартплати за житло. Проте юристи попереджають, що пом'якшення вимог до платіжної дисципліни не означає списання боргів.

Ігор Ясько наголошує, що заборгованість, хоч і без штрафних санкцій, після закінчення війни доведеться погасити у повному обсязі. Сума, яка накопичиться за період дії воєнного стану, може виявитися надто великою та непосильною для сімейного бюджету, тоді як вищезгадані санкції за несплату можуть знову стати актуальними. У зв'язку з цим юристи радять українцям у міру сили платити за комуналку. Адже, крім іншого, від своєчасного надходження оплати залежить якість надання послуг та стан сектору ЖКГ.

Раніше Фокус аналізував, як в Україні відбувається підготовка до найскладнішого опалювального сезону за всю історію країни.

Також Фокус продовжує уважно стежити за ситуацією на Запорізькій АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.