Амбициозный проект: Польша и Украина придумали новый способ транспортировки масел

Польские журналисты пишут, что Украина и Польша собираются подписать совместный меморандум по строительству трубопровода для транспортировки масел. Стройка должна быть завершена в течение трех лет.

Украина и Польша собираются построить маслопровод для транспортировки масел в порт Гданьска. Обе страны сформируют рабочую группу, которая представит варианты реализации проекта, о чем пишет польское издание Interia biznes со ссылкой на Канцелярию премьер-министра Польши.

Сообщается, что в Польше было принято решение на заключение специального меморандума с Украиной. Более того, то только первый шаг.

"Реализация меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности развивающихся стран, которым угрожает голод. Следовательно, это должно снизить миграционное давление на Европу", — сказано в сообщении.

Также в материале сказано, что будет разработан перевалочный терминал в порту Гданьска.

"Рабочая группа также предоставит информацию о возможных ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности о предлагаемом маршруте прокладки газопровода", — также цитируют канцелярию премьер-министра Польши журналисты.

Сообщается, что меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением еще на три года. Действие документа может быть расторгнуто, но не позднее, чем за шесть месяцев до окончания следующего периода. Меморандум не будет представлять собой международное соглашение по смыслу международного публичного права.

В пресс-релизе проекта подчеркивается, что начало войны с Украиной со стороны России и блокирование ее морских портов вынудили к поиску новых маршрутов перевозки украинской агропродовольственной продукции.

"Украина является значительным мировым производителем и экспортером зерна и растительных масел. До начала войны более 90 процентов этой продукции экспортировалось через порты, расположенные на Черном море", — сказано в пресс-релизе.

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