Амбіційний проєкт: Польща та Україна придумали новий спосіб транспортування олій

Польські журналісти пишуть, що Україна та Польща збираються підписати спільний меморандум щодо будівництва трубопроводу для транспортування олій. Будівництво має бути завершено протягом трьох років.

Україна та Польща збираються побудувати олієпровід для транспортування олій у порт Гданська. Обидві країни сформують робочу групу, яка надасть варіанти реалізації проєкту, про що пише польське видання Interia biznes з посиланням на Канцелярію прем'єр-міністра Польщі.

Повідомляється, що у Польщі було ухвалено рішення на укладання спеціального меморандуму з Україною. Понад те, це лише перший крок.

"Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту і підвищенню продовольчої безпеки країн, що розвиваються, яким загрожує голод. Отже, це має знизити міграційний тиск на Європу", — сказано в повідомленні.

Також у матеріалі сказано, що буде розроблено перевалочний термінал у порту Гданська.

"Робоча група також надасть інформацію про можливі орієнтовні технічні параметри, вартість та умови реалізації проєкту, зокрема про пропонований маршрут прокладання газопроводу", — також цитують канцелярію прем'єр-міністра Польщі журналісти.

Повідомляється, що меморандум буде укладено на три роки із автоматичним продовженням ще на три роки. Дія документа може бути розірвана, але не пізніше ніж за шість місяців до закінчення наступного періоду. Меморандум не буде міжнародною угодою за змістом міжнародного публічного права.

У пресрелізі проєкту наголошується, що початок війни з Україною з боку Росії та блокування її морських портів змусили до пошуку нових маршрутів перевезення української агропродовольчої продукції.

"Україна є значним світовим виробником та експортером зерна та олії. До початку війни понад 90 відсотків цієї продукції експортувалося через порти, розташовані на Чорному морі", — сказано в пресрелізі.

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