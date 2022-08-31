Школьные автобусы и трасплантация: Кабмин определил приоритетные расходы

Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положенияʼ

Кабинет министров расширил список приоритетных расходов на социальную сферу, образование и медицину. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Изменения в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в условиях военного положения, которые расширил перечень приоритетных расходов на социальную сферу, образование и медицину, были внесены 27 августа.

Соответственно, приоритетными расходами теперь являются:

финансирование закупки школьных автобусов для подвоза учащихся в учебные заведения;

операции по трансплантации органов (третичная медицина);

поддержка в надлежащем состоянии систем оповещения населения;

психологическая помощь по реабилитации ветеранов войны, членов их семей и членов семей погибших защитников, покупка и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для таких лиц.

В приоритете у правительства также будут платежи на социальные гарантии работникам дипломатической службы, которые находятся в долгосрочной командировке и межбюджетные трансферты из государственного бюджета местным бюджетам из средств займов и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, иностранных финансовых и донорских учреждений и международных финансовых организаций.

Что такое третичная медпомощь

Третичная медицинская помощь – это высокоспециализированная помощь, требующая современных методов диагностики и высокого профессионализма медиков. Она может оказываться как в условиях стационара, так и в амбулаторных условиях планово или ургентно. В законопроекте №6306 сказано, что она включает в себя следующие медицинские услуги:

предоставление консультации, проведение диагностики, лечения болезней, травм, отравлений, патологических состояний, ведение физиологических состояний (во время беременности и родов) с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности;

направление пациента в соответствии с медицинскими показаниями для оказания вторичной (специализированной) медицинской помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по другой специализации.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №7668-д, для возврата акцизов на топливо. Законопроект устанавливает акциз на бензин и дизель в размере 100 евро за 1000 литров. Такая же ставка будет и для альтернативных видов топлива с этанолом. А вот акциз на газ в Украине будет меньшим – 52 евро за 1000 литров.

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