Шкільні автобуси та трасплантація: Кабмін визначив пріоритетні витрати

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних витрат на соціальну сферу, освіту та медицину. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, які розширив перелік пріоритетних витрат на соціальну сферу, освіту та медицину, було внесено 27 серпня.

Відповідно, пріоритетними видатками тепер є:

фінансування закупівлі шкільних автобусів для підвезення учнів до навчальних закладів;

операції з трансплантації органів (третинна медицина);

підтримка у належному стані систем оповіщення населення;

психологічна допомога з реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей і членів сімей загиблих захисників, купівля та виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для таких осіб.

У пріоритеті в уряду також будуть платежі на соціальні гарантії працівникам дипломатичної служби, які перебувають у довгостроковому відрядженні та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам із коштів позик і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових і донорських установ та міжнародних фінансових організацій.

Що таке третинна медична допомога

Третинна медична допомога — це високоспеціалізована допомога, яка потребує сучасних методів діагностики та високого професіоналізму медиків. Вона може бути як в умовах стаціонару, так і в амбулаторних умовах планово або ургентно. У законопроєкті №6306 сказано, що вона враховує такі медичні послуги:

надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та / або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності;

направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншою спеціалізацією.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону №7668-д для повернення акцизів на паливо. Законопроєкт встановлює акциз на бензин і дизель у розмірі 100 євро за 1 000 літрів. Така сама ставка буде і для альтернативних видів палива з етанолом. А ось акциз на газ в Україні буде меншим — 52 євро за 1 000 літрів.

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