Налоги во время войны: где брать деньги на медицину и образование, если уменьшить налоги

В Украине горячо обсуждается налоговая реформа, которая включает снижение ставок ряда налогов до 10%. Такой радикальный шаг может привести к резкому падению доходов госбюджета, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Одним из ключевых рисков снижения ставок налогов в Украине опрошенные Фокусом эксперты называют резкое падение доходов государственного бюджета. На практике это означает невозможность государства направлять необходимые суммы средств на социальные нужды – образование, медицину, соцвыплаты и пенсии. Об этом пишет Фокус в новой статье "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Например, расчеты налогового эксперта Юрия Романюка говорят о довольно негативных последствиях для поступлений в госбюджет в случае отмены ЕСВ с одновременным снижением НДФЛ с 18% до 10%. По его данным, если бы такая реформа произошла в 2022 году, то потери сводного бюджета были бы около 270 млрд. грн., а государственного – 330 млрд. грн.

"Я против радикальных изменений налоговой системы с высокими рисками падения налоговых доходов бюджета. Изменения нужны – их можно обсуждать, готовить к ним общество, но помнить, что сектор безопасности и обороны у нас должен быть профинансирован на 110%. Когда война утихнет, Украина получит "таможенный безвиз", и такие изменения (налоговую реформу) можно будет внедрять", — говорит член Совета НБУ Виталий Шапран.

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай отметил, что сегодня в Украине все собственные поступления в бюджет, налоговые и неналоговые, не покрывают даже расходов на оборону и правопорядок.

"И это затраты, которые не готовы покрывать наши партнеры – страны-доноры и международные финансовые учреждения. Следовательно, можно говорить, в лучшем случае, об оптимизации структуры налоговых поступлений так, чтобы стимулировать внутреннее производство и ограничить отток валюты из страны. Также можно говорить о дальнейшей оптимизации расходов. Но простора для уменьшения налогов и налоговых поступлений сейчас нет", — рассказал Фокусу Юрий Гайдай.

Тем временем, по словам соавтора реформы "все по 10" директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, даже при условии снижения ставок до 10% существенного падения доходов госбюджета удастся избежать. "Когда мы говорим о снижении налогов, то речь о снижении нагрузки – соотношение уровня поступлений, который обеспечивает бизнес, к выручке бизнеса. Наличие налоговых ставок не говорит о том, что по ним и платят предприятия налоги. У нас оптимизируют НДС (скрутки), у нас выплачивают зарплаты в конвертах, идет оптимизация налога на прибыль. Снижая ставки, мы создаем ситуацию, когда выгоднее платить, чем оптимизировать. Та модель, что предлагается, не приведет к падению доходов госбюджета, так как бизнес будет платить по этим ставкам, не уходя от налогообложения, потому поступления будут", — рассказал Фокусу Анатолий Амелин.

Эксперты также обсуждают крайне важный вопрос снижения уровня государственных расходов, что может позитивно отразиться на состоянии дефицита госбюджета.

"Самое главное – сокращение государственных расходов. В условиях войны это нереально, но если говорить о мирном времени, то до 35% от ВВП должны составлять госрасходы, это то, к чему мы стремимся. Источники снижения — улучшение эффективности государственных расходов, перенос всего, что возможно, на частный сектор", — отмечает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский. По его мнению, чтобы сократить объем государственных расходов, необходимо, в частности:

избавиться от государственного субсидирования предприятий,

верифицировать получателей социальной помощи,

решить вопрос с переходом от солидарной к накопительной пенсионной системе.

Как ранее писал Фокус, по мнению инвестбанкира Сергея Фурсы, снижать налоги во время войны нельзя, так как это ведет к резкому падению доходов государственного бюджета.

Напомним, Даниил Гетманцев, глава налогового парламентского комитета, рассказал о законопроекте об увеличении военного сбора с 1,5% до 3%.