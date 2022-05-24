Парламент может увеличить ставку военного сбора, — глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал Фокусу о трех актуальных налоговых инициативах власти.

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Во-первых, Даниил Гетманцев, глава налогового парламентского комитета, напомнил о законопроекте об увеличении военного сбора с 1,5% до 3%, который он недавно подал в Верховную Раду. По оценке собеседника Фокуса этот шаг приведет к увеличению поступлений в госбюджет на $1 млрд. Речь идет о законопроекте №7311, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины в конце апреля 2022 года. Уточним, военный сбор взимается с доходов украинских граждан с 2014 года для финансирования оборонных расходов.

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Во-вторых, Гетманцев сообщил Фокусу, что сейчас готовится возобновление налогообложения импортных товаров, с конца марта 2022 года освобожденных от ввозной пошлины и НДС.

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"Это решение принимается по требованию отечественного бизнеса, продукция которого в связи с новацией марта 2022 года [закон 2142-IX] стала дороже импорта. В марте мы шли на подобный шаг, чтобы предотвратить дефицит, что нам удалось. Теперь перед нами стоит другая задача", – объясняет Гетманцев. То есть, корректировка ранее введенных льгот для импортеров должна повысить конкурентоспособность украинских производителей и увеличить сборы налогов.

В-третьих, Даниил Гетманцев сообщил, что с июня 2022 года в Украине возобновят возмещение НДС и работу системы электронного администрирования НДС. По оценке собеседника Фокуса этот шаг положительно повлияет на поступления в госбюджет и развитие экономики в целом.

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Налоги в Украине в ближайшее время повышать не будут, — эксперты

Возмещение НДС было остановлено в Украине с начала марта 2022 года на фоне российского вторжения. Законопроект №7360, поддержанный парламентом 12 мая, возобновляет возмещение НДС из бюджета.

Подробнее о ситуации в сфере налогообложения читайте в обзоре Фокуса "Деньги для победы. Какие налоги могут увеличить в Украине во время войны".

Ранее Фокус писал, что потери малого и среднего бизнеса в Украине в результате боевых действий составили от $64 до $85 млрд.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил решение о временной либерализации торговли с Украиной и отменил все пошлины на украинский экспорт.