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Економіка Війна та гроші

Парламент може збільшити ставку військового збору, — голова комітету ВРУ Данило Гетманцев

Марія Бабенко
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Данило Гетьманцев
Фото: Олександр Чекменьов | Данило Гетманцев, голова податкового комітету, не вважає доцільним значне підвищення податків в Україні

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики розповів Фокусу про три актуальні податкові ініціативи влади.

По-перше, Данило Гетманцев, голова податкового парламентського комітету, нагадав про законопроєкт про збільшення військового збору з 1,5% до 3%, який він нещодавно подав до Верховної Ради. За оцінкою співрозмовника Фокусу цей крок призведе до збільшення надходжень до держбюджету на $1 млрд. Йдеться про законопроєкт №7311, опублікований на сайті Верховної Ради України наприкінці квітня 2022 року. Уточнимо, військовий збір стягується з доходів українських громадян із 2014 року для фінансування оборонних витрат.

По-друге, Гетманцев повідомив Фокусу, що зараз готується поновлення оподаткування імпортних товарів, із кінця березня 2022 року звільнених від ввізного мита та ПДВ.

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"Це рішення ухвалюється на вимогу вітчизняного бізнесу, продукція якого у зв'язку з новацією березня 2022 року [закон 2142-IX] стала дорожчою за імпорт. У березні ми йшли на подібний крок, щоб запобігти дефіциту, що нам вдалося. Тепер перед нами стоїть інше завдання", — пояснює Гетманцев. Тобто коригування раніше введених пільг для імпортерів має підвищити конкурентоспроможність українських виробників та збільшити збори податків.

По-третє, Данило Гетманцев повідомив, що з червня 2022 року в Україні відновлять відшкодування ПДВ та роботу системи електронного адміністрування ПДВ. За оцінкою співрозмовника Фокусу цей крок позитивно вплине на надходження до держбюджету та розвитку економіки загалом.

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Відшкодування ПДВ було зупинено в Україні від початку березня 2022 року на тлі російського вторгнення. Законопроєкт №7360, підтриманий парламентом 12 травня, відновлює відшкодування ПДВ з бюджету.

Докладніше про ситуацію у сфері оподаткування читайте в огляді Фокусу "Гроші для перемоги. Які податки можуть збільшити в Україні під час війни".

Раніше Фокус писав, що втрати малого та середнього бізнесу в Україні внаслідок бойових дій склали від $64 до $85 млрд.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною та скасувала всі мита на український експорт.