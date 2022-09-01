Запуск "єВідрядження" откладывается: Шмыгаль отказался подписывать постановление

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, сейчас проходят дискуссии касательно доработки инициативы. Поэтому озвучивать, когда и в каком формате документ будет подписан чиновник не стал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подписал постановление Кабмина, которе разрешало бы с 1 сентября выезжать за пределы Украины военнообязанным мужчинам. Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем канале в Телеграме.

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что понятно не смогло убедить общество в его целесообразности. Именно поэтому глава украинского правительства отложил подписание постановления", — считает Гетманцев.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге 31 августа, комментируя ситуацию, сказал следующее:

"Пока еще идет дискуссия в правительстве относительно этого постановления, его доработки, публикации и так далее. Сейчас я не могу сказать, будет ли оно подписано, когда и в каком формате".

Однако, глава профильного министерства заверил, что его подчиненные смогут очень быстро воплотить инициативу в жизнь.

Что такое "єВідрядження"

Это — экспериментальный проект , который с 1 сентября 2022 года открывает возможность военнообязанным мужчинам выезжать из Украины в рабочие поездки. Оформить разрешение на выезд можно в приложении "Дія".

Воспользоваться новым сервисом, вероятно, сможет довольно небольшой перечень лиц:

сотрудники ведущих компаний с иностранным капиталом и "белой" бухгалтерией

персонал управляющих компаний крупных холдингов и т.п.

Чтобы получить разрешение на выезд, работодатель должен соответствовать следующим критериям:

налоговая отчетность подается своевременно

задолженность по уплате ЕСВ отсутствует

средняя зарплата в пределах юридического лица или ФЛП составляет не менее 20 тыс. грн

количество застрахованных за последний месяц отчетного квартала составляет не менее 10 человек

есть средства для внесения на счет в Ощадбанке залога в сумме 200 тыс. грн

Напомним, с начала осени для военнообязанных в Украине должна была открыться возможность выезда за границу на одну неделю. Однако пока воспользоваться возможностью получиться лишь у некоторых "счастливчиков".

Фокус также писал о том, что злоумышленники, которые наладили незаконные схемы пересечения границы военнообязанными мужчинами берут за свои услуги от 1 до 10 тыс. долларов. Одна из наиболее популярных работающих схем — оформление разрешения для водителя, что доставляет гуманитарный груз из-за границы, стоимость разрешения для водителя на три месяца составляет 3 тыс. долларов, а оформляется документ в Министерстве инфраструктуры.