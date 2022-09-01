Запуск "єВідрядження" відкладається: Шмигаль відмовився підписувати ухвалу

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, зараз відбуваються дискусії щодо доопрацювання ініціативи. Тому озвучувати, коли і в якому форматі документ буде підписано, чиновник не став.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підписав постанову Кабміну, яка дозволяла б з 1 вересня виїжджати за межі України військовозобов'язаним чоловікам. Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своєму каналі у Телеграмі.

"Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що, зрозуміло, не змогло переконати суспільство у його доцільності. Саме тому глава українського уряду відклав підписання ухвали", — вважає Гетманцев.

Зі свого боку, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на брифінгу 31 серпня, коментуючи ситуацію, сказав:

"Поки що триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли і в якому форматі".

Однак глава профільного міністерства запевнив, що його підлеглі зможуть дуже швидко втілити ініціативу в життя.

Що таке "єВідрядження"

Це експериментальний проєкт, який з 1 вересня 2022 року відкриває можливість військовозобов'язаним чоловікам виїжджати з України в робочі поїздки. Оформити дозвіл на виїзд можна у додатку "Дія".

Скористатися новим сервісом, можливо, зможе досить невеликий перелік осіб:

співробітники провідних компаній з іноземним капіталом та "білою" бухгалтерією;

персонал керівних компаній великих холдингів тощо.

Щоб отримати дозвіл на виїзд, роботодавець повинен відповідати таким критеріям:

податкова звітність подається своєчасно;

заборгованість зі сплати ЄСВ відсутня;

середня зарплата в межах юридичної особи або ФОП становить не менше ніж 20 тис. грн;

кількість застрахованих за останній місяць звітного кварталу становить щонайменше 10 осіб;

є кошти для внесення на рахунок Ощадбанку застави на суму 200 тис. грн.

Нагадаємо, з початку осені для військовозобов'язаних в Україні мала відкритися можливість виїзду за кордон на один тиждень. Однак поки що скористатися можливістю вийде лише у деяких "щасливчиків".

Фокус також писав про те, що зловмисники, які налагодили незаконні схеми перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками, беруть за свої послуги від 1 до 10 тис. доларів. Одна з найбільш популярних робочих схем — оформлення дозволу для водія, що доставляє гуманітарний вантаж з-за кордону, вартість дозволу для водія на три місяці становить 3 тис. доларів, а оформляється документ у Міністерстві інфраструктури.