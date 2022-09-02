"Российского газа в Европе не будет": Кремль отреагировал на ограничение цен на топливо в ЕС

Замглавы Совбеза РФ Медведев пригрозил Европе полным отключением газа в случае установления потолка цен на российское топливо.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что время для установления верхнего потолка цен на закупку российского газа странами ЕС пришло. В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что в случае принятия Евросоюзом такого решения российский газ в Европу поступать не будет. Слова фон дер Ляйен приводит агентство Reuters в пятницу, 2 сентября.

"Я твердо верю, что настало время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу. На европейском уровне есть правовая основа для временного урезания прибыли в качестве экстренной меры во время кризиса", — заявила фон дер Ляйен.

По данным журналистов, 9 сентября министры энергетики ЕС встретятся для обсуждения реакции на скачок цен на газ, а 14 сентября президент ЕК изложит идеи органа касательно мер Евросоюза по противодействию этому явлению.

На слова фон дер Ляйен отреагировал российский чиновник и бывший президент РФ Дмитрий Медведев: "(Необходимо ограничить цены на российский газ) заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет".

По состоянию на 13:04 стоимость газа в Европе составила примерно 2150 долларов за 1 кубометр, опустившись до этого уровня впервые с 26 июля.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, ФРГ не может полностью отказаться от импорта газа из России.

Также мы писали, что в случае, если РФ полностью прекратит поставки газа в Германию, запасов европейской страны хватит только на 2-2,5 месяца.