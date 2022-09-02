"Російського газу в Європі не буде": Кремль відреагував на обмеження цін на пальне в ЄС

Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв пригрозив Європі повним відключенням газу в разі встановлення стелі цін на російське паливо.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що час для встановлення верхньої стелі цін на закупівлю російського газу країнами ЄС настав. У відповідь на це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запевнив, що в разі ухвалення Євросоюзом такого рішення російський газ у Європу не надходитиме. Слова фон дер Ляєн наводить агентство Reuters у п'ятницю, 2 вересня.

"Я твердо вірю, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ у Європу. На європейському рівні є правова основа для тимчасового урізання прибутку як екстрений захід під час кризи", — заявила фон дер Ляєн.

За даними журналістів, 9 вересня міністри енергетики ЄС зустрінуться для обговорення реакції на стрибок цін на газ, а 14 вересня президентка ЄК викладе ідеї органу щодо заходів Євросоюзу щодо протидії цьому явищу.

На слова фон дер Ляєн відреагував російський чиновник і колишній президент РФ Дмитро Медведєв: "(Необхідно обмежити ціни на російський газ) заявила тітонька фон дер як там Ляєн. Буде як із нафтою. Російського газу в Європі просто не буде".

Станом на 13:04 вартість газу в Європі склала приблизно 2 150 доларів за 1 кубометр, опустившись до цього рівня вперше з 26 липня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, незважаючи на повномасштабну війну в Україні, ФРН не може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії.

Також ми писали, що у випадку, якщо РФ повністю припинить постачання газу в Німеччину, запасів європейської країни вистачить лише на 2-2,5 місяці.