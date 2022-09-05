Наличных долларов в обменниках станет больше: Нацбанк вводит новые правила

С начала войны банкам разрешалось продавать населению половину приобретенной у клиентов безналичной валюты дополнительно к купленной наличной.

Национальный банк Украины обновил валютные ограничения, необходимые для обеспечения макроэкономической устойчивости страны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Изменения касаются увеличения предложения наличной валюты, урегулирования бизнесом внешней задолженности и защиты международных резервов. Новые правила заработают с 6 сентября 2022 года.

В частности, теперь в объем наличной валюты, который может продавать клиентам банк, будет включаться весь объем безналичной валюты, приобретенной им у граждан с 13 апреля, а не половина от него.

"Это решение будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не будет оказывать существенного влияния на международные резервы Украины", — отметили в НБУ.

Реструктуризация внешней задолженности клиентов банков

Банки обязали рекомендовать клиентам, у которых есть задолженность перед нерезидентами, обращаться к кредиторам с просьбой ее реструктурировать на условиях, не хуже реструктуризации внешней задолженности Правительства Украины.

Кроме того, для создания благоприятных условий для достижения договоренностей между украинскими заемщиками и внешними кредиторами, НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам при одновременном соблюдении нескольких условий:

дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);

у заемщика по состоянию на 24 февраля 2022 не было просроченной задолженности по кредитному договору;

общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа 2022 (включительно);

средства, используемые для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;

у заемщика нет задолженности по налоговым платежам;

заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022, в том числе выплачивал зарплату сотрудникам и другие обязательные платежи.

Покупка валюты бизнесом для расчетов в иностранной валюте

Чтобы производить расчеты фирма должна сначала использовать имеющуюся у нее иностранную валюту, а затем, если возникнет такая необходимость, купить валюту у банков.

"Это позволит защитить ограниченные в условиях войны международные резервы Украины, которые важны для обеспечения оборонных потребностей, стабильной работы экономики и финансовой системы страны", — считают в Нацбанке.

Валютный надзор банков

Финучреждения не могут остановить валютный надзор за соблюдением украинским бизнесом предельных сроков расчетов по операции по экспорту или импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем взаимозачета.

"Это будет способствовать увеличению прозрачности денежных потоков по экспортно-импортным операциям", — убеждены в НБУ.

Напомним, что с 20 августа украинским банкам разрешили продавать клиентам банковские металлы в отделениях. В Нацбанке посчитали, что это поспособствует стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка. Так, украинцы будут иметь возможность хранить сбережения в банковских металлах, а потому спрос на иностранную валюту должен упасть.

Также Фокус писал, что в июле 2022 НБУ позволил банкам безналичную продажу валюты, но только на сумму 50 тыс. грн при условии размещения на депозите