Готівкових доларів в обмінниках побільшає: Нацбанк запроваджує нові правила

З початку війни банкам дозволялося продавати населенню половину придбаної у клієнтів безготівкової валюти додатково до купленої готівки.

Національний банк України оновив валютні обмеження, які необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості країни. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни стосуються збільшення пропозиції готівкової валюти, врегулювання бізнесом зовнішньої заборгованості та захисту міжнародних резервів. Нові правила почнуть працювати з 6 вересня 2022 року.

Зокрема, тепер обсяг готівкової валюти, який може продавати клієнтам банк, включатиме весь обсяг безготівкової валюти, придбаної ним у громадян з 13 квітня, а не половина від нього.

"Це рішення сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку і не надаватиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", — зазначили в НБУ.

Реструктуризація зовнішньої заборгованості клієнтів банків

Банки зобов'язали рекомендувати клієнтам, які мають заборгованість перед нерезидентами, звертатися до кредиторів з проханням її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості Уряду України.

Крім того, для створення сприятливих умов для досягнення домовленостей між українськими позичальниками та зовнішніми кредиторами НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати процентних платежів за відповідними кредитами за одночасного дотримання кількох умов:

дата сплати процентних платежів припадає на період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року (включно);

у позичальника станом на 24 лютого 2022 року не було простроченої заборгованості за кредитним договором;

загальна сума коштів, яку дозволяється переказати в межах одного кредитного договору протягом календарного місяця, не повинна перевищувати п'яту частину від суми відсотків, що підлягають сплаті у період з 24 лютого по 10 серпня 2022 року (включно);

кошти, які використовують для купівлі іноземної валюти та переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не повинні залучатися за кредитами від резидентів;

у позичальника немає заборгованості з податкових платежів;

позичальник продовжував здійснювати господарську діяльність після 23 лютого 2022 року, у тому числі виплачував зарплату співробітникам та інші обов'язкові платежі.

Купівля валюти бізнесом для розрахунків в іноземній валюті

Щоб проводити розрахунки фірма повинна спочатку використовувати іноземну валюту, а потім, якщо виникне така необхідність, купити валюту в банків.

"Це дозволить захистити обмежені в умовах війни міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни", — вважають у Нацбанку.

Валютний нагляд банків

Фінустанови не можуть зупинити валютний нагляд за дотриманням українським бізнесом граничних термінів розрахунків щодо операції з експорту чи імпорту товарів на підставі документів щодо припинення зобов'язань шляхом взаємозаліку.

"Це сприятиме збільшенню прозорості грошових потоків за експортно-імпортними операціями", — переконані в НБУ.

Нагадаємо, що з 20 серпня українським банкам дозволили продавати клієнтам банківські метали у відділеннях. У Нацбанку вважали, що це сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку. Так, українці матимуть можливість зберігати заощадження у банківських металах, а тому попит на іноземну валюту має впасти.

Також Фокус писав, що в липні 2022 року НБУ дозволив банкам безготівковий продаж валюти, але лише на суму 50 тис. грн за умови розміщення на депозиті.