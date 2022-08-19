Українцям запропонували купувати золото замість іноземної валюти

Українські банки матимуть змогу продавати українцям зливки банківських металів. У НБУ впевнені, що це допоможе зменшити попит на валюту в країні.

Вже з 20 серпня українські банки матимуть можливість продавати клієнтам банківські метали у відділеннях. Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у Facebook.

Повідомляється, що такі зміни були внесені до постанов "Правління НБУ" №18 ще 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що таке рішення сприятиме стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку. Так, українці матимуть можливість зберігати заощадження у банківських металах, а тому попит на іноземну валюту має впасти.

"Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів з фізичним постачанням над обсягом їх продажу по всіх банківських металах з фізичним постачанням, що розраховується у тройських унціях щодо кожного з металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операцій", — написали в НБУ.

Повідомляється, що, враховуючи зазначені обмеження, такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.

У Нацбанку також нагадали, що раніше така можливість була лише у клієнтів банків, чиї відділення розташувалися на території, яка знаходиться під загрозою окупації.

Що таке банківські метали?

До переліку банківських металів входять золото (999,9 проби), срібло (999 проби), платина, метали платинової групи (999,5 проби), доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у злитках, монетах та порошках, які мають сертифікат якості. Найпопулярнішим металом є золото.

Раніше Фокус писав, що в Мінекономіки спрогнозували падіння ВВП України через війну. Аналітики НБУ прогнозують, що цього року рівень падіння номінальних зарплат становитиме приблизно 12%, однак у практичному відношенні зниження доходів українців буде значно помітнішим — близько 27%, якщо враховувати інфляцію.

Ще нагадаємо, що в Україні заборонили підвищувати тарифи на комуналку. Документ направили президенту 3 серпня, а 18 серпня Зеленський його підписав. Законопроєкт було ухвалено, щоб не допустити підвищення тарифів в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, що рейтинг України підвищено на очікуванні закінчення війни в Україні до 2023 року. Агентство Fitch Ratings змінило рейтинг із рівня "RD" — обмежений дефолт — до рівня "СС" (дуже високий кредитний ризик).