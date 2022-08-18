Рейтинг України підвищено на очікуванні закінчення війни в Україні до 2023 року, — агентство Fitch

Міжнародна агенція Fitch Ratings підвищила довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті. На перегляд рейтингу України вплинули кілька чинників, серед яких очікування, що війна в Україні закінчиться до 2023 року.

Агентство Fitch Ratings змінило рейтинг із рівня "RD" — обмежений дефолт — до рівня "СС" (дуже високий кредитний ризик). Про це йдеться в опублікованому на сайті агентства повідомленні.

На думку агентства Fitch, перегляд рейтингу став можливим після того, як було оголошено про згоду інвесторів на реструктуризацію українського зовнішнього боргу.

"Виплату основного боргу та відсотків за українськими єврооблігаціями на суму близько 6 млрд. дол. було відстрочено на 24 місяці, що пом'якшило тиск на обслуговування зовнішнього боргу в контексті ослаблення міжнародних резервів та гострої потреби у витратах, пов'язаних з війною. На реструктуризацію було отримано згоду 75% власників облігацій (за сукупною номінальною сумою), що перевищує необхідний мінімум 66,7%", — йдеться в повідомленні Fitch.

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Втім, в агентстві повідомили, що рейтинг "CC" відображає неврегульовані ризики стійкості боргу, пов'язані з нападом Росії, а також вкрай напружений стан державних та зовнішніх фінансів та макрофінансове становище України.

"Ми очікуємо, що війна триватиме до 2023 року, внаслідок чого державний борг перевищить 100% ВВП, що збільшить і без того величезні витрати на інфраструктуру та обсяги виробництва, а також посилить інфляційний та зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються. Таким чином, на наш погляд, ймовірна ширша реструктуризація державного комерційного боргу, хоча терміни не визначені”, — зазначають в агентстві.

Член Ради НБУ Віталій Шапран раніше зазначив у коментарі Фокусу: "Коли відбудуться дії щодо перенесення виплат (зовнішнього боргу), рейтинги України підвищаться". Власне, сьогодні про таке підвищення рейтингу повідомили в агентстві Fitch.

Раніше Фокус писав, що, не зважаючи на зниження рейтингів України, опитані Фокусом експерти вважають, що дефолту не сталося, а відстрочення виплати боргів відбулося.

Нагадаємо, нещодавно рейтингові агенції знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту.

Як повідомлялося, Україна досягла схвалення власників своїх валютних облігацій зовнішньої позики на відстрочку виплати боргових зобов'язань на суму $19,6 млрд. на 2024 рік.