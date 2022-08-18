Рейтинг Украины повышен на ожидании окончания войны в Украине до 2023 года, - агентство Fitch

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте. На пересмотр рейтинга Украины повлияли несколько факторов, в числе которых — ожидание, что война в Украине закончится до 2023 года.

Агентство Fitch Ratings изменило рейтинг с уровня "RD" — ограниченный дефолт – до уровня "СС" (очень высокий кредитный риск). Об этом сказано в опубликованном на сайте агентства сообщении.

По мнению агентства Fitch, пересмотр рейтинга стал возможным после того, как было объявлено о согласии инвесторов на реструктуризацию украинского внешнего долга.

"Выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на сумму около 6 млрд. долл. была отсрочена на 24 месяца, что смягчило давление на обслуживание внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной. На реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает требуемый минимум в 66,7%", — говорится в сообщении Fitch.

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Впрочем, в агентстве сообщили, что рейтинг "CC" отражает неурегулированные риски устойчивости долга, связанные с нападением России, а также крайне напряженное состояние государственных и внешних финансов и макрофинансовое положение Украины.

"Мы ожидаем, что война продлится до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП, что увеличит и без того огромные затраты на инфраструктуру и объемы производства, а также усилит инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными. Таким образом, на наш взгляд, вероятна более широкая реструктуризация государственного коммерческого долга, хотя сроки не определены", — отмечают в агентстве.

Член Совета НБУ Виталий Шапран ранее отметил в комментарии Фокусу: "Когда произойдут действия по переносу выплат (внешнего долга), рейтинги Украины будут повышены". Собственно, сегодня о таком повышении рейтинга и сообщили в агентстве Fitch.

Ранее Фокус писал, что, несмотря на снижение рейтингов Украины, опрошенные Фокусом эксперты считают, что дефолта не произошло, а произошла отсрочка выплаты долгов.

Напомним, недавно рейтинговые агентства понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолта.

Как сообщалось, Украина добилась одобрения держателей своих валютных облигаций внешнего займа на отсрочку выплаты долговых обязательств на сумму $19,6 млрд. на 2024 год.