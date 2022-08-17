Страшно или не очень: на что может повлиять дефолт Украины

Международные рейтинговые агентства понизили рейтинги Украины до уровня выборочного и ограниченного дефолта. Эксперты объяснили, что это значит.

Несмотря на то, что иностранные инвесторы согласились на перенос срока выплат по госдолгу Украины на 2024 год, международные рейтинговые агентства объявили о дефолте страны. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Украина – не Россия. Чем дефолт по долгу Украины отличается от дефолта РФ".

12 августа агентства понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолта соответственно.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — говорится в сообщении S&P, которое понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до с "CC/C" до "SD/SD". Агентство Fitch понизило рейтинг с "C" до "RD", так как посчитало отсрочку выплат по евробондам завершением обслуживания проблемного долга.

"Фактически эти решения агентств уже ни на что не влияют – это просто констатация факта уже, как часто с рейтинговыми агентствами и происходит", — говорит аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз также считает, что никаких последствий данного снижения рейтингов не будет. "Фундаментально это ни на что не влияет. То, что Украина будет откладывать платежи по внешним долгам, известно давно. Это уже отражено и в цене долгов (еврооблигаций), и в ожиданиях рейтинговых агентств, инвестиционных банков, которые пишут отчеты об Украине и наших долгах. Это — полностью ожидаемое событие, ожидаемое всеми кредиторами, что заложено в экономические прогнозы и оценки развития Украины", — отметил Евгений Дубогрыз.

По его словам, на самом деле дефолта не произошло, а произошла отсрочка выплаты долгов, но от самих долгов даже с процентами Украина не отказывалась.

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Член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что в случае со снижением рейтингов агентства просто констатируют факт, что выплата не состоялась, они это обязаны делать по своей шкале и по требованиям правил рейтингования.

"Большинство иностранных инвесторов, с которыми я общаюсь, считают, что дефолт по облигациям внешнего госдолга является объективной необходимостью, а вину за это событие следует возлагать на РФ", — подчеркнул Виталий Шапран.

Напомним, начало операции по управлению государственным долгом датировано 20 июля, а уже 10 августа в Минфине сообщили, что операция завершена – изменены условия выпусков всех облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов Украины, а также еврооблигаций, гарантированных государством. В итоге держатели около 75% совокупной непогашенной номинальной суммы 13 серий облигаций внешних государственных займов проголосовали за изменения в условии выпуска. А сроки погашения всех 13-ти серий суверенных еврооблигаций будут продлены на 2 года.

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Ранее Фокус писал, что запрос правительства о реструктуризации долга был ожидаемым, ведь госбюджет Украины с начала военных действий действительно находится в огромном дефиците, а значит, правительству сложно выделять деньги на погашение долгов, ведь гораздо важнее закрыть средствами бюджета другие вопросы.

Напомним, в конце июля правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, рейтинговые агентства понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолта соответственно, так как правительству удалось добиться отсрочки выплаты долга по еврооблигациям.