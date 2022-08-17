Страшно чи не дуже: на що може вплинути дефолт України

Міжнародні рейтингові агенції знизили рейтинги України до рівня вибіркового та обмеженого дефолту. Експерти пояснили, що це означає.

Попри те, що іноземні інвестори погодилися на перенесення терміну виплат за держборг України на 2024 рік, міжнародні рейтингові агентства оголосили про дефолт країни. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Україна — не Росія. Чим дефолт за боргом України відрізняється від дефолту РФ".

12 серпня агенції знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту відповідно.

"Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо угоду як проблемну та рівносильну дефолту", — йдеться в повідомленні S&P, яке знизило рейтинг України в іноземній валюті до "CC/C" до "SD/SD". Агентство Fitch знизило рейтинг з "C" до "RD", оскільки вирішило відстрочку виплат по євробондах завершенням обслуговування проблемного боргу.

"Фактично ці рішення агенцій вже ні на що не впливають — це просто констатація факту вже, як часто з рейтинговими агентствами і відбувається", — каже аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз також вважає, що жодних наслідків цього зниження рейтингів не буде. "Фундаментально це ні на що не впливає. Те, що Україна відкладатиме платежі за зовнішніми боргами, відомо давно. Це вже показано і в ціні боргів (єврооблігацій), і в очікуваннях рейтингових агентств, інвестиційних банків, які пишуть звіти про Україну та наших боргах. Це — цілком очікувана подія, яку очікують всі кредитори, що закладено в економічні прогнози та оцінки розвитку України», — зазначив Євген Дубогриз.

За його словами, насправді дефолту не відбулося, а відбулася відстрочка виплати боргів, але від самих боргів навіть із відсотками Україна не відмовлялася.

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Член Ради НБУ Віталій Шапран каже, що у разі зниження рейтингів агентства просто констатують факт, що виплата не відбулася, вони це зобов'язані робити за своєю шкалою та за вимогами правил рейтингування.

"Більшість іноземних інвесторів, з якими я спілкуюся, вважають, що дефолт за облігаціями зовнішнього держборгу є об'єктивною необхідністю, а провину за цю подію слід покладати на РФ", — наголосив Віталій Шапран.

Нагадаємо, початок операції з управління державним боргом датований 20 липня, а вже 10 серпня в Мінфіні повідомили, що операцію завершено — змінено умови випусків усіх облігацій зовнішніх державних позик та державних деривативів України, а також єврооблігацій, гарантованих державою. У результаті власники близько 75% сукупної непогашеної номінальної суми 13 серій облігацій зовнішніх державних позик проголосували за зміни за умови випуску. А терміни погашення всіх 13 серій суверенних єврооблігацій будуть продовжені на 2 роки.

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Раніше Фокус писав, що запит уряду про реструктуризацію боргу був очікуваним, адже держбюджет України з початку воєнних дій справді перебуває у величезному дефіциті, а отже, уряду складно виділяти гроші на погашення боргів, адже набагато важливіше закрити коштами бюджету інші питання.

Нагадаємо, наприкінці липня уряд пішов на дефолт щодо єврооблігацій НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, рейтингові агенції знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту відповідно, оскільки уряду вдалося домогтися відстрочки виплати боргу за єврооблігаціями.