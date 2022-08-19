Украинцам предложили покупать золото вместо иностранной валюты

Украинские банки смогут продавать украинцам слитки банковских металлов. В НБУ уверены, что это поможет снизить спрос на валюту в стране.

Уже с 20 августа украинские банки получать возможность продавать клиентам банковские металлы в отделениях. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook.

Сообщается, что такие изменения были внесены в постановления "Правления НБУ" № 18 еще 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что такое решение будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка. Так, украинцы будут иметь возможность хранить сбережения в банковских металлах, а потому спрос на иностранную валюту должен упасть.

"Банки осуществляют указанную продажу в пределах остатка банковских металлов в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года. Дополнительно в этот остаток включается объем превышения покупки банковских металлов с физической поставкой над объемом их продаж по всем банковским металлам с физической поставкой, рассчитываемый в тройских унциях по каждому из металлов отдельно, начиная с 19 августа 2022 года и в течение последующих операций", — написали в НБУ.

Сообщается, что, учитывая указанные ограничения, такие операции не будут оказывать давления на международные резервы Украины.

В Нацбанке также напомнили, что ранее такая возможность была лишь у клиентов банков, чьи отделения расположились на территории, которая находится под угрозой оккупации.

Что такое банковские металлы?

В перечень банковских металлов входят золото (999,9 пробы), серебро (999 пробы), платина, металлы платиновой группы (999,5 пробы), доведенные до наивысших проб согласно мировым стандартам в слитках, монетах и порошках, которые имеют сертификат качества. Самым популярным металлом является золото.

Ранее Фокус писал, что в Минэкономики спрогнозировали падение ВВП Украины из-за войны. Аналитики НБУ прогнозируют, что в этом году уровень падения номинальных зарплат составит примерно 12%, однако в практическом отношении снижение доходов украинцев будет куда более заметным — порядка 27%, если учитывать инфляцию.

Еще напомним, что в Украине запретили повышать тарифы на коммуналку. Документ был направлен к президенту 3 августа, а 18 августа Зеленский его подписал. Законопроект был принят, чтобы не допустить повышение тарифов в условиях военного положения.

Также сообщалось, что рейтинг Украины повышен на ожидании окончания войны в Украине до 2023 года. Агентство Fitch Ratings изменило рейтинг с уровня "RD" — ограниченный дефолт – до уровня "СС" (очень высокий кредитный риск).