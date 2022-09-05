Летит ко дну: курс евро к доллару стал самым низким за последние 20 лет

Единая европейская валюта дешевеет на фоне газового кризиса в Европе и последствий войны в Украине.

На фоне газового кризиса в Европе курс главной европейской валюты снизился до самого низкого уровня за последние почти 20 лет. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Так, утром в понедельник, 5 сентября, один евро можно купить за 0,9881 доллар США. Единственный случай в истории, когда евро котировался еще ниже, был в конце 2002 года. Отмечается, что курс евро слабеет из-за неопределенности европейской экономики после того, как российский газовый монополист "Газпром" объявил о полной остановке газопровода "Северный поток".

Что с курсом в украинских банках

Тем временем, в украинских крупных банках евро 5 сентября можно купить по такому курсу:

ПриватБанк — 40,4 грн/евро;

Ощадбанк — 40,7 грн/евро;

Райффайзен Банк — 40,7 грн/евро;

Укргазбанк — 40,8 грн/евро

Креди Агриколь Банк — 40,7 грн/евро

ПУМБ — 40,5 грн/евро.

Напомним, что страны ЕС на фоне опасений, что Россия будет использовать газоснабжение для давления на Европу, чтобы заставить Евросоюз отказаться поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии, заполнили свои газовые хранилища на два месяца раньше намеченного плана. По состоянию на конец августа процент заполненности газовых хранилищ Европы был следующим:

ПХГ Португалии заполнены полностью;

Польши — почти на 100%;

Франции — на 90%;

Германии — на 82,2%;

Италии — на 81%;

Венгрии — на 62%;

Болгарии — на 60%.

Тем временем одно из самых важных событий в экономике Украины полугодия военных действий – это девальвация гривны. Если на 24 февраля официальный курс был на уровне 29,25 UAH/USD, то в августе 2022 года – уже 36,57 UAH/USD. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Самый трудный год. Как изменились цены, курс, банки в Украине через шесть месяцев после вторжения РФ".