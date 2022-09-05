Летить на дно: курс євро до долара став найнижчим за останні 20 років

Єдина європейська валюта дешевшає на тлі газової кризи в Європі та наслідків війни в Україні.

На тлі газової кризи в Європі курс головної європейської валюти знизився до найнижчого рівня за останні 20 років. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Так, у понеділок, 5 вересня, один євро можна купити за 0,9881 долара США. Єдиний випадок в історії, коли євро котирувався ще нижче, був наприкінці 2002 року. Зазначається, що курс євро слабшає через невизначеність європейської економіки після того, як російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про повне зупинення газопроводу "Північний потік".

Що з курсом в українських банках

Тим часом в українських великих банках євро 5 вересня можна купити за таким курсом:

ПриватБанк — 40,4 грн/євро

Ощадбанк — 40,7 грн/євро

Райффайзен Банк — 40,7 грн/євро

Укргазбанк — 40,8 грн/євро

Креді Агріколь Банк — 40,7 грн/євро

ПУМБ — 40,5 грн/євро

Нагадаємо, що країни ЄС на тлі побоювань, що Росія використовуватиме газопостачання для тиску на Європу, щоб змусити Євросоюз відмовитись підтримувати Україну в її обороні від російської агресії, заповнили свої газові сховища на два місяці раніше за намічений план. Станом на кінець серпня відсоток заповненості газових сховищ Європи був таким:

ПСГ Португалії заповнені повністю;

Польщі — майже на 100%;

Франції — на 90%;

Німеччини — на 82,2%;

Італії — на 81%;

Угорщини — на 62%;

Болгарії — на 60%.

Тим часом одна з найважливіших подій в економіці України півріччя воєнних дій — це девальвація гривні. Якщо на 24 лютого офіційний курс був на рівні 29,25 UAH/USD, то у серпні 2022 року — вже 36,57 UAH/USD. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Найважчий рік. Як змінилися ціни, курс, банки в Україні через шість місяців після вторгнення РФ".