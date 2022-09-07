На низком старте: Украина и Польша придумали схему для транспортировки растительного масла

Страны уже подписали соответствующие документы для начала строительства маслопровода. Стройка может занять от 3 до 6 лет.

Украина и Польша подписали меморандум, согласно которому страны построят трубопровод для транспортировки растительных масел. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что меморандум между странами рассчитан на 3 года. Но в дальнейшем действие меморандума может автоматически продлится еще на такой же срок.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая разработает технические характеристики и условия строительства трубопровода и двух терминалов.

Ранее о договоренностях про строительство трубопровода сообщало польское издание Interia biznes. Журналисты сообщали: "Реализация меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности развивающихся стран, которым угрожает голод. Следовательно, это должно снизить миграционное давление на Европу". Также польские СМИ сообщали о строительстве перевалочного терминал в порту города Гданьск.

Ранее Фокус сообщал, что украинские беженцы, которые находятся на территории Польши больше 183 дней, должны до 20 сентября 2022 года подать налоговую декларацию и заплатить налог.

Также напомним, что украинским беженцам в Австрии продлили одну из бесплатных услуг, которую внедрили для наших граждан с начала большой войны.