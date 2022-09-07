На низькому старті: Україна та Польща придумали схему для транспортування олії

Країни вже підписали відповідні документи для початку будівництва нафтопроводу. Будівництво може тривати від 3 до 6 років.

Україна та Польща підписали меморандум, згідно з яким країни побудують трубопровід для транспортування олії. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Повідомляють, що меморандум між країнами розрахований на три роки. Але далі дія меморандуму може автоматично продовжуватися ще на такий самий термін.

Найближчим часом створять робочу групу, яка розробить технічні характеристики й умови будівництва трубопроводу і двох терміналів.

Раніше про домовленості про будівництво трубопроводу повідомляло польське видання Interia biznes. Журналісти повідомляли: "Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту й підвищенню продовольчої безпеки країн, що розвиваються, яким загрожує голод. Отже, це має знизити міграційний тиск на Європу". Також польські ЗМІ повідомляли про будівництво перевалочного терміналу в порту міста Гданськ.

Раніше Фокус повідомляв, що українські біженці, які перебувають на території Польщі понад 183 дні, мають до 20 вересня 2022 року подати податкову декларацію та сплатити податок.

Також нагадаємо, що українським біженцям в Австрії продовжили одну з безплатних послуг, яку запровадили для наших громадян від початку великої війни.