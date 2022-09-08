Запретили экспорт: Украина полностью прекращает продажу угля
С начала этого года Украина экспортировала 450,6 тыс. тонн угля, заработав на этом 145,9 млн долларов.
Соответствующие изменения внесены в постановление "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" утвержденных постановлением Кабинета министров № 1424.
Ранее Фокус писал, что Кабмин уже менял это постановление, запретив экспорт газа и мазута, а также:
- каменный уголь, антрацит;
- брикеты, окатыши и аналогичные виды топлива, переработанные из каменного угля (кроме коксующегося угля).
Сколько угля экспортировала Украина до полного запрета
По информации Государственной таможенной службы известно, что с начала этого года Украина экспортировала 450,6 тыс. тонн угля, заработав на этом на 145,9 млн долларов. Уголь, в частности, покупали такие страны, как:
- Словакия – 93,3 млн долларов;
- Польша – 34,084 млн долларов;
- Венгрия – 15,9 млн долларов;
- другие страны – на 2,5 млн долларов.
Изменения в постановление внесли из-за вооруженной агрессии РФ против Украины и введения в Украине военного положения.
Ранее мы писали, что Украина увеличит экспорт электроэнергии в Евросоюз. Больше электроэнергии от украинских экспортеров будет поступать в европейские страны в часы наибольшего потребления электроэнергии. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) — с понедельника по пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) — в субботу и воскресенье.
Также сообщалось, что в конце апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил поставлять электроэнергию в ЕС в обмен на недостающие объемы газа.