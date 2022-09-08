Запретили экспорт: Украина полностью прекращает продажу угля

С начала этого года Украина экспортировала 450,6 тыс. тонн угля, заработав на этом 145,9 млн долларов.

Соответствующие изменения внесены в постановление "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" утвержденных постановлением Кабинета министров № 1424.

Ранее Фокус писал, что Кабмин уже менял это постановление, запретив экспорт газа и мазута, а также:

каменный уголь, антрацит;

брикеты, окатыши и аналогичные виды топлива, переработанные из каменного угля (кроме коксующегося угля).

Сколько угля экспортировала Украина до полного запрета

По информации Государственной таможенной службы известно, что с начала этого года Украина экспортировала 450,6 тыс. тонн угля, заработав на этом на 145,9 млн долларов. Уголь, в частности, покупали такие страны, как:

Словакия – 93,3 млн долларов;

Польша – 34,084 млн долларов;

Венгрия – 15,9 млн долларов;

другие страны – на 2,5 млн долларов.

Изменения в постановление внесли из-за вооруженной агрессии РФ против Украины и введения в Украине военного положения.

Ранее мы писали, что Украина увеличит экспорт электроэнергии в Евросоюз. Больше электроэнергии от украинских экспортеров будет поступать в европейские страны в часы наибольшего потребления электроэнергии. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) — с понедельника по пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) — в субботу и воскресенье.

Также сообщалось, что в конце апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил поставлять электроэнергию в ЕС в обмен на недостающие объемы газа.