Заборонили експорт: Україна повністю припиняє продаж вугілля

З початку цього року Україна експортувала 450,6 тис. тонн вугілля, заробивши на цьому 145,9 млн доларів.

Відповідні зміни внесено до постанови "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню", затверджених постановою Кабінету міністрів № 1424.

Раніше Фокус писав, що Кабмін уже змінював цю постанову, заборонивши експорт газу та мазуту.

кам'яне вугілля, антрацит;

брикети, котуни й аналогічні види палива, перероблені з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля).

Скільки вугілля експортувала Україна до повної заборони

За інформацією Державної митної служби, відомо, що з початку цього року Україна експортувала 450,6 тис. тонн вугілля, заробивши на цьому на 145,9 млн доларів. Вугілля, зокрема, купували такі країни, як:

Словаччина — 93,3 млн доларів;

Польща — 34,084 млн доларів;

Угорщина — 15,9 млн доларів;

інші країни — на 2,5 млн доларів.

Зміни до постанови внесли через збройну агресію РФ проти України та запровадження в Україні воєнного стану.

Раніше ми писали, що Україна збільшить експорт електроенергії в Євросоюз. Більше електроенергії від українських експортерів надходитиме до європейських країн у години найбільшого споживання електроенергії. Зокрема, із 07:00 до 23:00 (за європейським часом) (16 годин поспіль) — з понеділка по п'ятницю та з 09:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) — у суботу та неділю.

Також повідомлялося, що наприкінці квітня цього року президент України Володимир Зеленський запропонував постачати електроенергію до ЄС в обмін на об'єми газу, яких бракує.