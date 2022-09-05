Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС: до яких країн

Відтепер загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС у денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а вночі залишиться на рівні 250 МВт.

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України до ЄС. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Більше електроенергії від українських експортерів надходитиме до європейських країн у години найбільшого споживання електроенергії. Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейським часом) (16 годин поспіль) — з понеділка по п'ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) — у суботу та неділю. Збільшені обсяги електроенергії почнуть надходити вже у понеділок, 5 вересня.

"Таким чином, загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС у денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а вночі залишиться на рівні 250 МВт", — розповіли в "Укренерго".

У перший день постачання 5 вересня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів у денні та нічні години він розподілятиметься у напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини — 175 МВт. З 6 вересня — в обидві країни порівну: по 150 МВт у денний та вечірній час та по 125 МВт вночі у кожну країну.

Енергетична криза в Європі

У Європі в останні дні літа 2022 року вперше в історії ціни на електроенергію перевищили позначку в 1 000 євро за МВт-годину. Стрибок цін відбувається на тлі енергетичної кризи, що набирає обертів, і викликаний скороченням поставок до ЄС природного газу з Росії. Також ціни повзуть нагору через скорочення генерації французькими атомними станціями. Так, лише з 28 серпня ціни еталонних контрактів на електроенергію подорожчали на 25%.

Раніше Фокус писав, що НЕК "Укренерго" отримала 1,92 мільярда гривень на продажах електроенергії до Румунії та Словаччини у період з 30 червня по 21 серпня.

Нагадаємо, Європейська енергосистема ENTSO-E дозволила з 30 червня комерційний експорт електроенергії з України до Європи.