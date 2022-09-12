Кабмин разрешил: арестованные в Украине средства россиян направят на помощь ВСУ

На покупку военных облигаций на общую сумму в 152 млн грн будут потрачены средства, которые достались агентству в рамках уголовных производств.

Агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами с разрешения Кабина, купит военные облигации, использовав для сделки арестованные активы россиян и деньги перешедших на сторону врага предателей. Об этом сказано в распоряжении правительства от 10 сентября 2022 г. № 795-р.

Известно, что на покупку военных облигаций на общую сумму в 152 млн грн будут потрачены средства, которые достались АРМе в рамках уголовных производств.

После большого вторжения России Кабмин Украины размещает "военные облигации" для финансирования дефицита бюджета.

Напомним, в Украине решением суда были арестованы и переданы агентству АРМА счета и активы одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве. Считается, что контрольный пакет акций ТРЦ принадлежит структурам, близким к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Также ранее Фокус писал, что в Украине заблокировали корпоративные права и активы двух компаний, руководство которых подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 50 миллионов гривен. Как сообщил экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, одной из таких компаний является сеть косметики Brocard.