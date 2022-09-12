Кабмін дозволив: заарештовані в Україні кошти росіян спрямують на допомогу ЗСУ

На купівлю військових облігацій на загальну суму 152 млн грн витратять кошти, які дісталися агентству в межах кримінальних проваджень.

Агентство України з питань виявлення, розшуку й управління корупційними активами з дозволу Кабіна придбає військові облігації, використавши для угоди заарештовані активи росіян і гроші зрадників, які перейшли на бік ворога. Про це сказано в розпорядженні уряду від 10 вересня 2022 р. № 795-р.

Відомо, що на купівлю військових облігацій на загальну суму 152 млн грн витратять кошти, які дісталися АРМі в межах кримінальних проваджень.

Після великого вторгнення Росії Кабмін України розміщує військові облігації для фінансування дефіциту бюджету.

Нагадаємо, в Україні рішенням суду заарештували та передали агентству АРМА рахунки й активи одного з найбільших торгово-розважальних центрів у Києві. Вважається, що контрольний пакет акцій ТРЦ належить структурам, близьким до Аркадія Ротенберга, друга російського президента Володимира Путіна.

Також раніше Фокус писав, що в Україні заблокували корпоративні права й активи двох компаній, керівництво яких підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 мільйонів гривень. Як повідомив економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, однією із таких компаній є мережа косметики Brocard.