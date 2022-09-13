Бронь места и экономия времени: в Украине запустят электронную очередь для транспорта

Чиновники обещают, что электронная очередь заработает уже в октябре 2022 года. Правда в тестовом режиме.

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Электронная очередь на пограничных пунктах пропуска, с помощью которых должна ускориться процедура пересечения границы, заработает в октябре 2022 года. Об этом на своем Telegram-канале сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем.

По его словам, проект "Е-черга" сначала испытают на одном из пунктов пропусков. В тестовом режиме заработает web-портал, где граждане смогут записаться в очередь из любой точки выезда. До конца года 2022 уже появится и мобильное приложение проекта.

"Е-черга будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить время и ждать проезда через границу на любой удобной локации", — говорится в сообщении Наема.

Система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов. Потоками грузов система будет управлять самостоятельно в зависимости от группы товаров согласно данным, которые указаны предварительной таможенной декларации.

Пользоваться "Е-чергой" перевозчики будут абсолютно бесплатно. Также мининфраструктуры обещает, что не будет никаких обязательных заездов в сервисные зоны или человеческого вмешательства в систему.

Напомним, в последние недели августа на границе с Польшей из-за увеличения экспорта из Украины и слишком медленной работы польских органов фитосанитарного и ветеринарного контроля, образовались огромные пробки. В первые дни сентября очередь из грузовиков на пункте пропуска "Ягодын-Дорогуск" на украинско-польской границе достигла 54 км и продолжала увеличиваться.

Еще одной причиной увеличения очередей на границе стала акция протеста польских дальнобойщиков. Они также выступают за круглосуточную работу санитарных инспекторов, но еще требуют пропуска пустых польских фур из Украины без очереди и возвращения разрешений для украинских перевозчиков.

Также Фокус уже писал, что в начале августа в Украине изменили правила выезда за границу на частных автомобилях. МВД расширило список необходимых документов, добавив в него страховку "Зеленая карта".ц