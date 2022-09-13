Бронь місця та економія часу: в Україні запустять електронну чергу для транспорту

Чиновники обіцяють, що електронна черга запрацює вже у жовтні 2022 року. Щоправда, у тестовому режимі.

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Електронна черга на прикордонних пунктах пропуску, за допомогою яких має прискоритись процедура перетину кордону, запрацює у жовтні 2022 року. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, проєкт "Е-черга" спочатку випробують на одному із пунктів пропуску. У тестовому режимі почне працювати web-портал, де громадяни зможуть записатися в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року 2022 року вже з'явиться і мобільний додаток проєкту.

"Е-черга надаватиме зручний і зрозумілий користувачам сервіс, який дозволить економити час і чекати на проїзд через кордон на будь-якій зручній локації", — йдеться в повідомленні Найєма.

Система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріорітизації вантажів. Потоками вантажів система керуватиме самостійно залежно від групи товарів згідно з даними, вказаними попередньою митною декларацією.

Користуватись "Е-чергою" перевізники будуть абсолютно безплатно. Також Мінінфраструктури обіцяє, що не буде жодних обов'язкових заїздів до сервісних зон чи людського втручання у систему.

Нагадаємо, в останні тижні серпня на кордоні з Польщею через збільшення експорту з України та надто повільну роботу польських органів фітосанітарного та ветеринарного контролю, утворилися величезні затори. У перші дні вересня черга із вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні досягла 54 км і продовжувала збільшуватися.

Ще однією причиною збільшення черг на кордоні стала акція протесту польських далекобійників. Вони також виступають за цілодобову роботу санітарних інспекторів, але вимагають пропуску порожніх польських фур з України без черги та повернення дозволів для українських перевізників.

Також Фокус вже писав, що на початку серпня в Україні змінили правила виїзду за кордон приватними автомобілями. МВС розширило список необхідних документів, додавши до нього страховку "Зелена карта".