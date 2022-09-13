Киевский бизнес получил льготы на уплату земельного налога

По словам киевского мэра Виталия Кличко, такое решение — важный шаг для поддержки столичных предпринимателей.

Related video

Столичный бизнес получил от городского совета льготы для оплаты налога за землю на период с марта по май 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Депутаты, в частности, изменили решение Киевсовета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киев", установив с 1 марта до 31 мая 2022 года ставку земельного налога за земельные участки в Киеве, нормативную денежную оценку которых проведено в размере 0% от их нормативной денежной оценки земли.

По словам киевского мэра Виталия Кличко, такое решение — важный шаг для поддержки столичных предпринимателей.

Что такое земельный налог?

В Налоговом кодексе Украины сказано, что это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Земельный налог должны уплачивать:

собственники земельных участков, земельных долей (паев);

землепользователи.

Облагается такая собственность, как:

земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;

земельные доли (паи), которые находятся в собственности.

Начисления земельного налога собственникам осуществляют налоговые органы по месту нахождения земельного участка.

Тем временем акцизный налог на горючее, отмененный в Украине 15 марта в ответ на военные вызовы, может вернуться. Верховная Рада 30 августа в первом чтении приняла законопроект №7668-д, в соответствии с которым вводятся следующие акцизы: на сжиженный газ – 52 евро на 1000 литров альтернативные виды топлива, бензин и дизель – 100 евро на 1000 литров.

Также Фокус писал, что в июле и августе 2022 года, после отмены "нулевой растаможки", дорожный фонд получил 1,95 млрд грн с акцизов и пошлин на авто. В частности, в июле поступило 286,1 млн грн акциза и 482,3 млн грн – пошлин. В августе показатели были на уровне 484,3 млн грн и 700 млн грн соответственно.