Київський бізнес отримав пільги на сплату земельного податку

За словами київського мера Віталія Кличка, таке рішення є важливим кроком для підтримки столичних підприємців.

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Столичний бізнес отримав від міської ради пільги для сплати податку на землю на період із березня по травень 2022 року. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Депутати, зокрема, змінили рішення Київради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Київ", встановивши з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в Києві, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки землі.

За словами київського мера Віталія Кличка, таке рішення є важливим кроком для підтримки столичних підприємців.

Що таке земельний податок?

У Податковому кодексі України сказано, що це обов'язковий платіж у складі податку на майно, який стягується у формі земельного податку чи орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Земельний податок мають сплачувати:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

Обкладається така власність, як:

земельні ділянки, що перебувають у власності чи користуванні;

земельні частки (паї), що перебувають у власності.

Нарахування земельного податку власникам здійснюють податкові органи за місцезнаходженням земельної ділянки.

Водночас акцизний податок на пальне, скасований в Україні 15 березня у відповідь на воєнні виклики, може повернутися. Верховна Рада 30 серпня в першому читанні ухвалила законопроєкт №7668-д, відповідно до якого запроваджуються такі акцизи: на скраплений газ — 52 євро на 1000 літрів, альтернативні види палива, бензин і дизель — 100 євро на 1000 літрів.

Також Фокус писав, що в липні та серпні 2022 року після скасування "нульової розмитнення" дорожній фонд отримав 1,95 млрд грн із акцизів і мит на авто. Зокрема, у липні надійшло 286,1 млн грн акцизу та 482,3 млн грн — мита. У серпні показники були на рівні 484,3 млн грн і 700 млн грн відповідно.