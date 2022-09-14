Сложная задача: в "Укрэнерго" рассказали, стоит ли ждать веерных отключений света зимой

Энергетики смоделировали прохождение осенне-зимнего периода как с Запорожской АЭС, так и без нее.

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В новом отопительном сезоне Украина не будет испытывать проблем в производстве электроэнергии, поэтому зимой украинцам вряд ли грозят веерные отключения электричества. Об этом в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, энергетики смоделировали прохождение осенне-зимнего периода как с Запорожской АЭС, так и без нее. Даже при самых пессимистических сценариях, "обеспечение электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой" задачей", отметил Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что энергосистема Украины достаточно сбалансирована, поэтом после освобождения от российских захватчиков всей территории страны, вся энергетическая инфраструктура будет восстановлена в короткие сроки.

Напомним, Россия 11 сентября ударила по объектам критической инфраструктуры Украины, которые отвечают за электроснабжение некоторых регионов. В частности, были атакованы населенные пункты Харьковской и Днепропетровской области, электроэнергия также была отключена в Полтавской и Сумской областях. Самые масштабные разрушения вследствие удара ВС РФ – на ТЭЦ-5 Харькова, из-за пожара на которой жители Харькова были лишены и электроэнергии, и, соответственно, водоснабжения, которое невозможно без поставок электроэнергии.

В НЭК "Укрэнерго" 12 сентября сообщили, что сразу после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, пока ГСЧС тушили пожары, диспетчеры и инженеры оператора совместно со специалистами облэнерго заживили большинство отключенных регионов по заранее подготовленным резервным схемам и алгоритмам действий. То есть, для возобновления электроснабжения понадобилось всего несколько часов.

Тем временем эксперты отмечают, что дефицит производства электроэнергии в Украине возможен при условии нарушения баланс спроса и объема производства электрической энергии. Об этом идет речь в статье Фокуса "Блэкаут, веерные отключения – что дальше. Чем обернутся для украинцев удары РФ по энергосетям".

Как сообщалось, в Украине в 2022 году цена электроэнергии для населения остается на уровне 2021 года. Отсутствие пересмотра тарифов грозит энергокомпаниям убыткам и, в итоге, отключениями электроэнергии.