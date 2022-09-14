Складне завдання: в "Укренерго" розповіли, чи варто чекати на віялові відключення світла взимку

Енергетики змоделювали проходження осінньо-зимового періоду як із Запорізької АЕС, так і без неї.

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У новому опалювальному сезоні Україна не матиме проблем у виробництві електроенергії, тож узимку українцям навряд чи загрожують віялові відключення електрики. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, енергетики змоделювали проходження осінньо-зимового періоду як із Запорізької АЕС, так і без неї. Навіть за найпесимістичніших сценаріїв, "забезпечення електрикою наших споживачів є складним, але досяжним" завданням", зазначив Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що енергосистема України досить збалансована, тому після звільнення від російських загарбників усієї території країни вся енергетична інфраструктура буде відновлена в короткі терміни.

Нагадаємо, Росія 11 вересня вдарила по об'єктах критичної інфраструктури України, які відповідають за електропостачання деяких регіонів. Зокрема, було атаковано населені пункти Харківської та Дніпропетровської області, електроенергію також було відключено у Полтавській та Сумській областях. Наймасштабніші руйнування внаслідок удару ЗС РФ — на ТЕЦ-5 Харкова, через пожежу на якій жителі Харкова були позбавлені і електроенергії, і, відповідно, водопостачання, яке неможливе без постачання електроенергії.

У НЕК "Укренерго" 12 вересня повідомили, що одразу після ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, поки ДСНС гасили пожежі, диспетчери та інженери оператора спільно зі спеціалістами обленерго заживили більшість відключених регіонів за заздалегідь підготовленими резервними схемами та алгоритмами дій. Тобто для відновлення електропостачання знадобилося лише кілька годин.

Тим часом експерти зазначають, що дефіцит виробництва електроенергії в Україні можливий за умови порушення балансу попиту та обсягу виробництва електричної енергії. Про це йдеться у статті Фокусу "Блекаут, віялові відключення — що далі. Чим обернуться для українців удари РФ по енергомережах".

Як повідомлялося, в Україні у 2022 році ціна електроенергії для населення залишається на рівні 2021 року. Відсутність перегляду тарифів загрожує енергокомпаніям збитками і, в результаті, відключенням електроенергії.