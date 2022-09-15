Забрали деньги, недвижимость и транспорт: в Финляндии подсчитали арестованные активы россиян
За лето сумма арестованных активов россиян увеличилась более чем в два раза.
В Финляндии арестовали активы граждан России, которые оказались в санкционных списках. Сумма конфискованных активов оценивается примерно в 189 миллионов евро, сообщает издание MTV Uutiset.
Сообщается, что было арестовано большое количество нематериальных активов — дебиторская задолженность, акции и денежные средства на счетах. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали объекты недвижимости, промышленное сырье и даже транспорт. При этом власти Финляндии отмечают, что аресты будут продолжаться.
"Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в санкционный список ЕС внесены новые фигуранты", — сказал специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.
Финское правительство пока не сообщает подробности отдельных арестов или лиц, у которых изъяли имущество. Но отмечается, что за лето сумма арестованных активов россиян увеличилась более чем в два раза. Ранее эта сумма составляла около 80 миллионов евро.
Тем временем в Кремле чуть ли не впервые с 24 февраля раскрыли подробности о губительном действии западных санкций на финансовый сектор страны. По данным Bloomberg, Россия уже потеряла:
- 40% рыночной капитализации;
- 300 млрд долларов резервов Центробанка;
- 4,6 трлн рублей в виде замороженных евробондов;
- 10% капитала банковской системы;
- 563 млрд рублей замороженных розничных активов и активов, которые находятся в депозитариях.
Напомним, чир российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.
Также Фокус писал, что ЕС выделит Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.