Забрали гроші, нерухомість та транспорт: у Фінляндії підрахували заарештовані активи росіян

За літо сума заарештованих активів росіян збільшилася більш ніж удвічі.

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У Фінляндії заарештували активи громадян Росії, які опинилися у списках санкцій. Сума конфіскованих активів оцінюється приблизно в 189 мільйонів євро, повідомляє видання MTV Uutiset.

Повідомляється, що заарештовано велику кількість нематеріальних активів — дебіторську заборгованість, акції та кошти на рахунках. Крім того, правоохоронні органи конфіскували об'єкти нерухомості, промислову сировину та навіть транспорт. Водночас влада Фінляндії зазначає, що арешти триватимуть.

"Розслідування судових приставів просувалися і триватимуть. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів", — сказав фахівець із взаємодії Акі Віртанен зі Служби стягнення.

Фінський уряд поки не повідомляє подробиць деяких арештів або осіб, у яких вилучили майно. Але зазначається, що за літо сума заарештованих активів росіян збільшилася більш ніж удвічі. Раніше ця сума становила близько 80 мільйонів євро.

Тим часом у Кремлі мало не вперше з 24 лютого розкрили подробиці про згубну дію західних санкцій на фінансовий сектор країни. За даними Bloomberg, Росія вже втратила:

40% ринкової капіталізації;

300 млрд доларів резервів Центробанку;

4,6 трлн рублів у вигляді заморожених євробондів;

10% капіталу банківської системи;

563 млрд рублів заморожених роздрібних активів та активів, які перебувають у депозитаріях.

Нагадаємо, що російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої вона є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Також Фокус писав, що ЄС надасть Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.