Банки долги не прощают: как украинцам будут списывать ипотеку и другие кредиты из-за войны

Погашать долги во время войны сложно по той причине, что приобретенное в кредит имущество повреждено, уничтожено или осталось на оккупированной территории. Некоторые украинцы уповают на то, что война спишет все долги, но это далеко не так.

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Российские войска в Украине продолжают сеять смерть и разруху. Довольно сложно приходится тем украинцам, которые потеряли из-за боевых действий жилье или авто, купленное в еще не выплаченный кредит. О том, какие кредиты банки будут списывать и на каких условиях, в интервью "Украинскому радио" рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

По его словам банкиры прекрасно понимают, в каких условиях оказались многие клиенты, которые взяв кредит, перестали оплачивать долг из-за войны. Банкиры все равно готовы сотрудничать с такими клиентами, предложив новые условия:

разработать более лояльные условия погашения

увеличить срок погашения или снизить проценты.

Но закрывать ипотечный кредит банки будут только в том случае, если жилье, которое было в ипотеке, уничтожено.

"Если квартира или дом были в ипотеке и это жилье уничтожено, то, вероятнее всего, банки будут идти на уступки клиенту и списывать такой кредит. А дальше государство должно компенсировать эти средства для банка", — рассказал Андрей Дубас.

А вот злостные должники, у которых и до войны были проблемы с выплатами, не стоит надеяться на выезд за границу, где никто не узнает об их долгах. Хотя Украина не входит в систему глобального обмена информацией, в ЕС такая система существует.

"Даже переехав в другую страну, человек оставляет за собой свою кредитную историю. Весь мир двигается в сторону цифровизации и прозрачности, Украина не будет исключением. Так что ваши неуплаченные обязательства могут создать очень неприятные истории в будущем", — отметил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Простить кредит: что предлагает законопроект об аннулировании кредитов

В новом законопроекте №7441-1 предлагается обеспечить заемщиков двумя возможностями.

Первая – это временная пауза в платежах по кредиту.

Вторая – полное прощение (аннулирование) кредита.

Что касается паузы в оплате займа, то проект №7441-1 предусматривает, что в период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены, заемщик может обратиться в банк и оформить приостановление уплаты денежного обязательства по кредиту, который обеспечен недвижимым имуществом или автомобилем. Это можно сделать, если имущество расположено на временно оккупированной территории или на территории вблизи военных действий, или же находится в окружении, а также если квартира или автомобиль были повреждены в результате боевых действий.

Если же имущество уничтожено из-за войны, то законопроект №7441-1 предлагает полностью освободить заемщика от обязанности платить по кредиту. Правда, речь идет не о любом объекте, а только если это недвижимость, общая площадь которой не превышает для квартиры 140 квадратных метров, для жилого дома — 250 квадратных метров, и которая является единственным местом жительства заемщика. Или же если уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2,5 л. Кроме того, простить кредит, согласно законопроекту, могут лишь если нет просроченной задолженности по договору.

"Также в части прощения (аннулирования) задолженности проект закона предлагает исключить из перечня налогооблагаемых доходов сумму долга налогоплательщика по кредиту, подлежащую прощению.

Иными словами, если сейчас банк простит кредит, физическое лицо обязано будет уплатить налог на доходы физических лиц с суммы прощенного долга. А если проект закона будет принят, то у физического лица отсутствует обязанность по уплате такого налога", — объяснил Игорь Млечко, управляющий партнер A.S.A.Group.

Напомним, ранее Верховная Рада запретила коллекторам взимать долги у военных, бойцов территориальной обороны, волонтеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В проекте закона сказано, что кредиторы имеют следующие права:

не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который сообщил о принадлежности к одной из категорий;

не взаимодействовать по собственной инициативе с близкими лицами, представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем потребителя.

Также Фокус подробно расписывал, что как поступать, если во время войны было уничтожено имущество, а долги остались. Кроме этого, ранее объяснялось, как поставить выплату долга на паузу.