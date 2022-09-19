Банки борги не пробачають: як українцям списуватимуть іпотеку та інші кредити через війну

Сплачувати борги під час війни складно через те, що придбане в кредит майно пошкоджене, знищене або залишилося на окупованій території. Деякі українці сподіваються, що війна спише всі борги, але це далеко не так.

Related video

Російські війська в Україні продовжують сіяти смерть та розруху. Доволі складно доводиться тим українцям, які втратили через бойові дії житло чи авто, куплене за ще не сплачений кредит. Про те, які кредити банки списуватимуть і на яких умовах, в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

За його словами, банкіри чудово розуміють, в яких умовах опинилися багато клієнтів, які взяли кредит, перестали оплачувати борг через війну. Банкіри все одно готові співпрацювати з такими клієнтами, запропонувавши нові умови:

розробити лояльніші умови погашення

збільшити термін погашення чи знизити відсотки

Але закриватимуть іпотечний кредит банки лише в тому разі, якщо житло, яке було в іпотеці, знищено.

"Якщо квартира чи будинок були в іпотеці і це житло знищено, то, найімовірніше, банки йтимуть на поступки клієнту та списуватимуть такий кредит. А далі держава має компенсувати ці кошти для банку", — розповів Андрій Дубас.

А ось злісним боржникам, які й до війни мали проблеми з виплатами, не варто сподіватися на виїзд за кордон, де ніхто не дізнається про їхні борги. Хоча Україна не входить до системи глобального обміну інформацією, в ЄС існує така система.

"Навіть переїхавши в іншу країну, людина залишає за собою свою кредитну історію. Весь світ рухається у бік цифровізації та прозорості, Україна не буде винятком. Тож ваші несплачені зобов'язання можуть створити дуже неприємні історії в майбутньому", — зазначив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Пробачити кредит: що пропонує законопроєкт про анулювання кредитів

У новому законопроєкті №7441-1 пропонується забезпечити позичальників двома можливостями.

Перша — це тимчасова пауза у платежах за кредитом.

Друга — повне прощення (анулювання) кредиту.

Що стосується паузи в оплаті позики, то проєкт №7441-1 передбачає, що в період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування, позичальник може звернутися до банку та оформити призупинення сплати грошового зобов'язання за кредитом, забезпеченим нерухомим майном або автомобілем. Це можна зробити, якщо майно розташоване на тимчасово окупованій території або на території поблизу воєнних дій, або знаходиться в оточенні, а також якщо квартира або автомобіль пошкоджені внаслідок бойових дій.

Якщо ж майно знищено через війну, то законопроєкт №7441-1 пропонує повністю звільнити позичальника від обов'язку сплачувати кредит. Щоправда, йдеться не про будь-який об'єкт, а тільки якщо це нерухомість, загальна площа якої не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку — 250 квадратних метрів, яка є єдиним місцем проживання позичальника. Або якщо знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2,5 л. Крім того, пробачити кредит, згідно із законопроєктом, можуть лише якщо немає простроченої заборгованості за договором.

Також у частині прощення (анулювання) заборгованості проєкт закону пропонує виключити з переліку оподатковуваних доходів суму боргу платника податків за кредитом, що підлягає пробаченню.

Інакше кажучи, якщо сьогодні банк простить кредит, фізична особа зобов'язана буде сплатити податку доходи фізичних осіб із суми прощеного боргу. А якщо проєкт закону приймуть, то у фізичної особи відсутній обов'язок щодо сплати такого податку", — пояснив Ігор Млечко, керівний партнер ASAGroup.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада заборонила колекторам стягувати борги у військових, бійців територіальної оборони, волонтерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У проєкті закону сказано, що кредитори мають такі права:

не взаємодіяти з власної ініціативи зі споживачем, який повідомив про належність до однієї із категорій;

не взаємодіяти з власної ініціативи з близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем чи майновим поручителем споживача.

Також Фокус докладно розписував, що робити, якщо під час війни знищено майно, а борги залишилися. Крім цього, раніше пояснювалося, як поставити виплату боргу на паузу.