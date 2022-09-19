В Болгарии продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев

Ранее установленный срок бесплатного пользования транспортом истекал в октябре.

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Власти болгарского города София продлили разрешение на бесплатный проезд в общественном транспорте. Правило, согласно решению городского совета, будет действовать до окончания войны в Украине.

Таким образом, до окончания войны украинцы, эвакуировавшиеся в Софию, могут не платить за проезд в общественном транспорте столицы Болгарии. Ранее установленный срок бесплатного пользования транспортом истекал в октябре.

Для бесплатного проезда украинцам достаточно предъявить паспорт или удостоверение временной защиты с личным номером.

Финансовая помощь украинцам в Болгарии

После того как гражданин Украины зарегистрировался по месту проживания в Болгарии, он может обратиться с заявлением для выплаты пособия.

Какую помощь украинцам выплачивает правительство Болгарии:

Единоразовая помощь в размере до 375 левов (5,7 тыс. грн).

Единовременная целевая выплата на выдачу идентификационной карты – до 75 левов (1,1 тыс. грн), однако сумма может колебаться.

Ежемесячное пособие для людей, доходы которых ниже индивидуально определенного минимального дохода.

Помощь на отопление – предоставляется на пять месяцев в течение отопительного сезона, подать документы можно с 1 июля по 31 октября.

Напомним, власти Беларуси потребовали от украинских переселенцев не злоупотреблять гостеприимством. Руководство страны-агрессора утверждает, что с момента полномасштабного вторжения ВС РФ обеспечивали граждан Украины жильем, дорогостоящим лечением и питанием, а в обмен они должны были официально трудоустраиваться.

Также сообщалось, сколько зарабатывают украинские беженцы в странах Европы на самой дешевой работе.