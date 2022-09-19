У Болгарії продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців

Раніше встановлений термін безкоштовного користування транспортом спливав у жовтні.

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Влада болгарського міста Софія продовжила дозвіл на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Правило, згідно з рішенням міської ради, діятиме до закінчення війни в Україні.

Так, до закінчення війни українці, які евакуювалися до Софії, можуть не платити за проїзд у громадському транспорті столиці Болгарії. Раніше встановлений термін безкоштовного користування транспортом спливав у жовтні.

Для безкоштовного проїзду українцям достатньо надати паспорт або посвідчення тимчасового захисту з особистим номером.

Фінансова допомога українцям у Болгарії

Після того, як громадянин України зареєструвався за місцем проживання у Болгарії, він може звернутися із заявою для виплати допомоги.

Яку допомогу українцям виплачує уряд Болгарії:

Одноразова допомога у розмірі до 375 левів (5,7 тис. грн).

Одноразова цільова виплата на видачу ідентифікаційної картки – до 75 левів (1,1 тис. грн), проте сума може коливатися.

Щомісячна допомога для людей, доходи яких нижчі від індивідуально визначеного мінімального доходу.

Допомога на опалення – надається на п'ять місяців протягом опалювального сезону, подати документи можна з 1 липня до 31 жовтня.

Нагадаємо, влада Білорусі вимагає від українських переселенців не зловживати гостинністю. Керівництво країни-агресора стверджує, що з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ забезпечували громадян України житлом, дорогим лікуванням та харчуванням, а в обмін вони мали офіційно працевлаштовуватися.

Також повідомлялося, скільки заробляють українські біженці у країнах Європи на найдешевшій роботі.