Без банкоматов: как украинцам снять наличку на деоккупированных территориях

Наличные можно снять в крупнейших торговых сетях на освобожденных территориях, на АЗС или в отделениях "Укрпочты".

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Пока не на всех освобожденных от российских оккупантов украинских территориях работает банковская система, так что многие украинцы могут столкнуться с нехваткой наличных денег. В пресс-службе Минеринтеграции сообщили, как жителям деоккупированных территорий снять пенсию или социальную помощь с банковской карты, даже если банкоматы не работают.

В супермаркетах, аптеках, АЗС

В магазинах, чтобы снять наличные на кассе, сначала нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру, что вы хотите снять наличку. В каких магазинах можно снять наличные на кассе:

"АТБ";

"Varus";

"Фора";

"Сим23";

"Сильпо";

"Аврора";

АЗК "ОККО";

"WOG".

На "Укрпочте"

В отделениях национального почтового оператора можно перечислить деньги с карты, а потом обналичить у кассира в отделении, или заказать доставку по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом". В таком случае наличку домой доставит почтальон в течение 2-х рабочих дней. Он отдаст деньги лично получателю в руки, если последний предъявит ему свой паспорт.

Через POS-терминалы на "Укрпочте"

При наличии платежных карт VISA, Mastercard, ПРОСТРАНСТВО и с поддержкой технологии NFC (часы, смартфон), наличку можно снять с POS-терминалов "Укрпочты". За один раз можно снять от 50 до 15 тыс грн. За снятие денег в POS-терминалах "Укрпочта" берет комиссию в 2%.

Напомним, что в Украине появились испорченные купюры из временно оккупированных районов страны. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами. Такие банкноты, чаще всего, имеют механические повреждения (обрезано не менее половины банкноты; разрезание банкноты пополам или на три части; просверленные в банкноте три или более отверстий). Также купюры могут быть повреждены специальными растворами или другими красящими веществами.

Также Фокус рассказывал, как изменятся социальные выплаты для украинских беженцев в Германии. Ожидается, что изменения в выплатах произойдут в самом начале 2023 года.