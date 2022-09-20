Без банкоматів: як українцям зняти готівку на деокупованих територіях

Готівку можна зняти у найбільших торгових мережах на звільнених територіях, на АЗС або у відділеннях "Укрпошти".

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Поки не на всіх звільнених від російських окупантів українських територіях працює банківська система, тож багато українців можуть зіткнутися з нестачею готівки. У пресслужбі Мінерінтеграції повідомили, як мешканцям деокупованих територій зняти пенсію чи соціальну допомогу з банківської картки, навіть якщо банкомати не працюють.

У супермаркетах, аптеках, АЗС

У магазинах, щоб зняти готівку на касі, спочатку потрібно оплатити товар банківською картою та повідомити касира, що ви хочете зняти готівку. У яких магазинах можна зняти готівку на касі:

"АТБ";

"Varus";

"Фора";

"Сім23";

"Сільпо";

"Аврора";

АЗК "ОККО";

"WOG".

На "Укрпошті"

У відділеннях національного поштового оператора можна перерахувати гроші з картки, а потім перевести в готівку у касира у відділенні, або замовити доставку за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому". У такому разі готівку додому доставить листоноша протягом 2-х робочих днів. Він віддасть гроші особисто одержувачу до рук, якщо останній пред'явить йому паспорт.

Через POS-термінали на "Укрпошті"

За наявності платіжних карток VISA, Mastercard, ПРОСТІР та з підтримкою технології NFC (годинник, смартфон), готівку можна зняти з POS-терміналів "Укрпошти". За один раз можна зняти від 50 до 15 тис. грн. За зняття грошей у POS-терміналах "Укрпошта" бере комісію у 2%.

Нагадаємо, що в Україні з'явилися зіпсовані купюри із тимчасово окупованих районів країни. Йдеться про гроші, викрадені окупантами чи мародерами. Такі банкноти, найчастіше, мають механічні ушкодження (обрізано щонайменше половини банкноти; розрізані банкноти навпіл чи три частини; просвердлені в банкноті три чи більше отворів). Також купюри можуть бути пошкоджені спеціальними розчинами або іншими барвниками.

Також Фокус розповідав, як зміняться соціальні виплати для українських біженців у Німеччині. Очікується, що зміни у виплатах відбудуться на початку 2023 року.