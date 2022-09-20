Жившие под оккупацией украинцы получат выплаты от государства: кто именно и сколько

Финансовую поддержку пилотному проекту оказывает Красный Крест.

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В Украине окажут помощь тем, кто был в оккупации. В частности, гражданам выплатят по 1,2 тыс грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Этот пилотный проект запущен на освобожденных от российских войск территориях Харьковской области. Выплаты получат украинцы, которые больше полугода жили под оккупацией РФ. Как отметила Ирина Верещук, помощь тем, кто был в оккупации уже оказана жителям нескольких населенных пунктов региона. Отметим, что финансовую поддержку проекту оказывает Красный Крест.

Напомним, ранее Фокус в подробностях рассказывал все, что следует знать о контрнаступлении в Харьковской области.

Также Харьковскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский и показал, что оставили после себя отступающие оккупанты. Так, в лесу под Изюмом найдено массовое захоронение мирных жителей.

Еще напомним, что украинцы могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от французской гуманитарной организации ACTED. Выплаты касаются украинцев из наиболее уязвимых соцгрупп, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

находятся в зоне активных боевых действий.

Поддержку дополнительно к государственным программам получат 10 тысяч человек, которые подали заявку через портал "єДопомога".