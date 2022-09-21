Бесплатно на год: Amazon убрал комиссию для украинских предпринимателей
Теперь украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынке, находить там новых клиентов
Украинские предприниматели, продающие свои товары в ЕС и Великобританию, не будут платить реферальную комиссию на онлайн платформе Amazon. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам чиновника, комиссия на Amazon с украинских предпринимателей не будет сниматься год. Это решение станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за рубежом.
"Украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынке, находить там новых клиентов", — сказано в сообщении Михаила Федорова.
Напомним, что "Укрпошта" в июне 2022 года стала первой в мире почтовой компанией с собственным онлайн-магазином на Amazon. Тогда же на платформе стартовали продажи почтовой марки "Українська мрія". С момента открытия онлайн-магазинов на eBay и Amazon "Укрпошта" продала марок и других товаров на сумму 5,3 млн грн.
Тем временем компания "Нова пошта" обновила тарифы на доставку посылок из Украины в соседнюю Польшу. Отмечается, что тарифы в рамках международной доставки снижены вдвое. Стоимость отправки теперь такова:
- посылка до 2 кг — 250 грн (раньше 600 грн);
- до 10 кг – 325 грн (а не 900 грн);
- до 30 кг – 400 грн (вместо 1,5 тыс грн).
Ранее Фокус писал, что "Нова пошта" и Укрпошта с 15 июня 2022 года возобновили работу с маркетплейсом AliExpress и доставку посылок украинским клиентам.