Безкоштовно на рік: Amazon прибрав комісію для українських підприємців

Тепер українські підприємці зможуть активніше масштабуватись на європейському та світовому ринку, знаходити там нових клієнтів

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Українські підприємці, які продають свої товари до ЄС та Великобританії, не платитимуть реферальну комісію на онлайн платформі Amazon. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами чиновника, комісія на Amazon із українських підприємців не зніматиметься рік. Це рішення стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном.

"Українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейському та світовому ринку, знаходити там нових клієнтів", — йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

Нагадаємо, що "Укрпошта" у червні 2022 року стала першою у світі поштовою компанією з власним онлайн-магазином на Amazon. Тоді ж на платформі стартував продаж поштової марки "Українська мрія". З моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon "Укрпошта" продала марок та інших товарів на суму 5,3 млн грн.

Тим часом компанія "Нова пошта" оновила тарифи на доставку посилок з України до сусідньої Польщі. Зазначається, що тарифи в межах міжнародної доставки знижено вдвічі. Вартість відправлення тепер така:

посилка до 2 кг — 250 грн (раніше 600 грн);

до 10 кг — 325 грн. (а не 900 грн.);

до 30 кг — 400 грн (замість 1,5 тис грн).

Раніше Фокус писав, що "Нова пошта" та Укрпошта з 15 червня 2022 року відновили роботу з маркетплейсом AliExpress та доставку посилок українським клієнтам.