Заработать на фрилансе. Где искать заказы и сколько получать на удаленной работе

Большинство украинцев во время войны столкнулись с проблемами на работе — от снижения зарплаты до увольнения. Поэтому сегодня многие задаются вопросом, что такое фриланс и как найти работу на фрилансе.

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Бытует мнение, что во время кризисов фриланс или работа на дому становится менее выгодна, поскольку потенциальные заказчики-юрлица, в основном, опираются на штатных работников и не имеют свободного бюджета, а физлица в целях экономии тратят средства только на самое необходимое. Однако опрошенные Фокусом источники говорят об обратной тенденции.

"Фриланс набирал обороты в Украине еще с 2020 года, когда вводились первые карантинные меры. И сейчас, в связи с потерей работы, все больше граждан рассматривают возможность подработки в качестве независимого специалиста, в том числе, и за границей", — комментирует Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO.

Фриланс в Украине и не только. Как меняется объем предложений и где искать удаленную работу

Удаленная работа во время войны в Украине поначалу действительно стала менее востребованной. В частности, в онлайн-сервисе заказа услуг Kabanchik.ua Фокусу рассказали, что количество задач для фрилансеров в марте-августе 2022 года было на 7,5% ниже, чем в период с сентября 2021 по февраль 2022 года. Особенно снизилось количество заказов в марте — на 67% от уровня февраля.

Однако спад продолжался недолго. По оценкам Kabanchik.ua, уже с апреля 2022 года фриланс-работа начала восстанавливать утраченное — спрос на услуги фрилансеров начал ежемесячно расти в среднем на 10%.

По наблюдениям кадрового портала Work.ua за последние четыре года работа на дому становится все более актуальной. При этом кризисы, которые в этот период переживал рынок труда, скорее, стали стимулом, а не препятствием, для развития самозанятости.

В Work.ua утверждают, что во время пандемии COVID-19 фриланс в структуре вакансий увеличил свою долю с 4% во II квартале 2019 года до 6,4% во II квартале 2020 года. А в IV квартале 2021 года на Work.ua более 9 тыс. компаний разместили более 19 тыс. вакансий, где предлагалась удаленная работа, что составило 6,8% от общего количества вакансий.

Фактором, который привел к кризису на рынке труда в Украине, стала полномасштабная война России в Украине. Однако, по наблюдениям Work.ua, бизнесы с опытом дистанционной работы показали в этот период наибольшую устойчивость. На кадровом портале Work.ua констатируют, что доля вакансий, где предполагается фриланс (работа на дому), с 6,5% во II квартале 2021 года выросла до 13,9% во II квартале 2022 года.

Впрочем, фриланс в отдельных профессиональных областях во время войны стал менее востребованным. В частности, на Kabanchik.ua в марте-августе 2022 года зафиксировали значительное снижение спроса по сравнению с довоенным периодом на следующие услуги:

UX/UI дизайн (проектирование пользовательских интерфейсов)

продвижение сайтов

При этом, на Kabanchik.ua популярной остается фриланс-работа в следующих сферах:

письменный перевод

перевод вебсайтов

перевод и нотариальное удостоверение документов

3D-дизайн

дизайн интерьера

дизайн полиграфии

разработка логотипов

расшифровка интервью

верстка сайтов

внедрение системы 1С

разработка игр

дизайн сайтов (спрос вырос на 23%)

разработка мобильных приложений (спрос вырос на 53%).

[ + – ] IT-специалисты могут найти работу на международных биржах фриланса Фото: Pixabay [ + – ] Преподаватели могут заниматься репетиторством очно или онлайн [ + – ] Найдется фриланс-работа и для тестировщиков ПО Фото: pexels.com [ + – ] Мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков могут найти заказы онлайн в своем городе Фото: Getty Images [ + – ] В Украине распространенным заданием для фрилансеров стала расшифровка интервью (транскрибация аудио/видео) Фото: pexels.com [ + – ] Представители сферы искусства могут освоить компьютерную графику, иллюстрацию, дизайн

Многих украинских самозанятых граждан, кому позволяет специализация и знание языка, интересует фриланс на международном рынке. Тем более, что в теперешней ситуации нестабильности доходы в валюте выглядят дополнительным конкурентным преимуществом.

Чтобы получить доступ к заказам из-за рубежа, специалисты регистрируются на международных биржах фриланса, таких, например, как Upwork и другие. Удаленная работа там, в основном, предлагается в сфере IT. Наиболее востребованные профессии следующие:

Программисты

Тестировщики

Системные администраторы

Дизайнеры

Иллюстраторы

Полезные сайты для поиска фриланса

Платформа Территория деятельности Какая работа предлагается Показатели Kabanchik.ua Украина От веб-дизайна, переводов, репетиторства до ремонта техники, жилья, транспортных услуг и т.п. Более 1 млн зарегистрированных заказчиков, более 350 тыс. специалистов freelance.ua Украина Веб-программирование, верстка, дизайн, видеомонтаж, копирайтинг, поисковая оптимизация и др.

Более 350 тыс. фрилансеров, более 188 тыс. проектов

upwork.com Весь мир Программирование, тестирование ПО, видеомонтаж, дизайн и т.п. Около 5 млн клиентов, около 16 млн фрилансеров designhill.com Весь мир Компьютерная графика, дизайн Около 100 тыс. дизайнеров

Заработать на жизнь. Какие заработки может обеспечить удаленная работа

При должной самоорганизации и понимании, где найти фриланс-работу, самозанятость может оказаться более прибыльной, чем традиционное трудоустройство "на ставку". Однако удаленная работа, зачастую, не может обеспечить четко прогнозируемый, стабильный доход.

Чтобы составить представления о заработках самозанятых украинцев, сайты, где найти работу на фрилансе, поделились с Фокусом своей статистикой: Так, на Kabanchik.ua называют следующий средний уровень оплаты за одно задание:

репетиторство — 200-510 грн за занятие (дороже всего ценится математика и английский язык)

письменный перевод — 1584 грн

технический перевод — 4156 грн

3D дизайн — 1506 грн

дизайн интерьера — 3359 грн

копирайтинг — 1777 грн

наполнение сайтов — 1445 грн

верстка сайтов — 1853 грн

внедрение 1С — 1526 грн

доработка сайта — 2018 грн

На зарубежных биржах фрилансерам может предлагаться почасовая ставка или оплата за проект. Например, на Upwork средняя почасовая ставка составляет 15$, минимальная — от $3.

То есть, при серьезной загрузке удаленная работа (фриланс) может обеспечить достойный заработок — по украинским меркам. В то же время, выполнение заказов от случая к случаю не заменит штатную работу и может рассматриваться лишь как дополнительный заработок. Впрочем, в ситуации, когда зарплаты в Украине, по отзывам опрошенных Фокусом экспертов, в среднем упали на 30-40%, чтобы сохранить довоенный уровень доходов, многим гражданам приходится искать подработку.

Заработки на онлайн-платформах для фрилансеров, как украинских, так и международных, часто зависят от рейтинга — то есть, оценок и отзывов, которые оставляют клиенты по результатам выполненного задания. Заказчики при выборе исполнителя часто отдают предпочтение специалистам с высоким рейтингом из начала списка. В результате начинающие фрилансеры попадают в замкнутый круг — у них нет рейтинга, так как нет заказов, а заказов нет из-за отсутствия рейтинга.

Поэтому, в ответ на вопрос, как найти работу на фрилансе новичку, опытные коллеги советуют:

предоставить подробную информацию о себе, максимально заполнить профиль

поддерживать высокую активность на платформе — подавать заявки, общаться с потенциальными заказчиками и т.д.

браться, в том числе, и за небольшие проекты, что не интересны ТОПовым исполнителям

поначалу выполнять работу не столько ради заработка, сколько для наработки рейтинга

То есть для получения опыта и статуса начинающим фрилансерам часто приходится работать за символическое вознаграждение. По отзывам в обсуждениях и на специализированных ресурсах, начинающие фрилансеры на той же бирже Upwork зарабатывают не более пары сотен долларов в месяц. Однако, в случае успешного развития фриланс-карьеры, заработки со временем могут измеряться тысячами долларов.

[ + – ] Как найти работу на фрилансе новичку, пожалуй, самый трудный вопрос Фото: pexels.com [ + – ] Ради наработки рейтинга и отзывов клиентов начинающие фрилансеры берутся за самую низкооплачиваемую работу Фото: Getty Images [ + – ] Зато опытные фрилансеры могут получать до пары тысяч долларов в месяц Фото: Pexels

Как платить налоги. Фриланс-работа и правовые нюансы

Татьяна Ященко объяснила Фокусу, что фрилансеры в Украине сейчас, в основном, ведут деятельность в двух форматах:

как физлица-предприниматели (ФЛП)

как физические лица по гражданско-правовым договорам

"ФЛП считается налоговым резидентом Украины и все доходы, получаемые на счета ФЛП, должны быть задекларированы в Украине, а с них уплачены налоги", — уточняет Ященко.

По словам собеседницы Фокуса, для ФЛП во время войны действуют довольно умеренные налоговые правила, а именно:

сниженная налоговая ставка

освобождение от обязанности платить ЕСВ

В случае работы по гражданско-правовым договорам, по словам Татьяны Ященко, налогообложение доходов требует понимания следующих моментов:

каково налоговое резидентство у исполнителя и заказчика;

где находится место выполнения работ

Ответы на эти вопросы влияют на то, в какой стране должны быть уплачены налоги, и здесь нужно внимательно проверять соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Несоответствие назначения платежа и статуса получателя платежа может приводить к блокированию транзакции по причине не подтверждения цели, а несоответствия между статусом получателя платежа и последующим задекларированным доходом (например, в случае получения дохода на счет физилица, а декларирование их как доходов ФЛП) – к доначислению налогов и штрафов", — предупреждает Татьяна Ященко.

Впрочем, все зависит от сумм поступлений. Очень многие фрилансеры, работая с украинскими заказчиками, получают на карты украинских банков платежи в размере 5-25 тыс. грн. в месяц, или же оплату за удаленную работу им могут передавать наличными. Никаких налогов с таких платежей получатель обычно не платит, да и заказчику фрилансеры часто интересны именно потому, что они сами никаких налогов, как в случае с официальной зарплатой, не платят. Однако, если суммы выше (например, 100 тыс. грн.), то финмониторинг банка получателя может заподозрить нелегальную операцию и заблокировать ее проведение. Так что при существенном объеме платежей на счет целесообразно "отбелиться" через оформление себя субъектом предпринимательской деятельности (ФЛП).

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