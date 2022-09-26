Заробити на фрилансі. Де шукати замовлення та скільки отримувати на віддаленій роботі

Більшість українців під час війни зіштовхнулися з проблемами на роботі — від зниження зарплати до звільнення. Тому сьогодні багато хто ставить собі питання, що таке фриланс і як знайти роботу на фрилансі.

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Існує думка, що під час криз фриланс або робота вдома стає менш вигідною, оскільки потенційні замовники-юрособи здебільшого спираються на штатних працівників і не мають вільного бюджету, а фізособи з метою економії витрачають кошти лише на найнеобхідніше. Однак опитані Фокусом джерела говорять про зворотну тенденцію.

"Фриланс набирав обертів в Україні ще з 2020 року, коли вводилися перші карантинні заходи. І зараз, у зв'язку зі втратою роботи, все більше громадян розглядають можливість підробітку як незалежний фахівець, зокрема і за кордоном", — коментує Тетяна Ященко, партнерка EXPATPRO.

Фриланс в Україні та не тільки. Як змінюється обсяг пропозицій та де шукати віддалену роботу

Віддалена робота під час війни в Україні спочатку справді стала менш затребуваною. Зокрема, в онлайн-сервісі замовлення послуг Kabanchik.ua Фокусу розповіли, що кількість завдань для фрилансерів у березні-серпні 2022 року була на 7,5% нижче, ніж у період з вересня 2021 по лютий 2022 року. Особливо знизилася кількість замовлень у березні — на 67% від рівня лютого.

Проте спад продовжувався недовго. За оцінками Kabanchik.ua, вже з квітня 2022 року фриланс-робота почала відновлювати втрачене — попит на послуги фрилансерів почав щомісяця зростати в середньому на 10%.

За спостереженнями кадрового порталу Work.ua за останні чотири роки робота вдома стає все актуальнішою. Водночас кризи, які в цей період переживав ринок праці, швидше стали стимулом, а не перешкодою, для розвитку самозайнятості.

У Work.ua стверджують, що під час пандемії COVID-19 фриланс у структурі вакансій збільшив свою частку з 4% у II кварталі 2019 року до 6,4% у II кварталі 2020 року. А в IV кварталі 2021 року на Work.ua понад 9 тис. компаній розмістили понад 19 тис. вакансій, де пропонували віддалену роботу, що становило 6,8% від загальної кількості вакансій.

Фактором, який спричинив кризу на ринку праці в Україні, стала повномасштабна війна Росії в Україні. Проте, за спостереженнями Work.ua, бізнес з досвідом дистанційної роботи показали в цей період найбільшу стійкість. На кадровому порталі Work.ua констатують, що частка вакансій, де передбачається фриланс (робота вдома), з 6,5% у II кварталі 2021 року зросла до 13,9% у II кварталі 2022 року.

Втім, фриланс в деяких професійних сферах під час війни став менш затребуваним. Зокрема, на Kabanchik.ua у березні-серпні 2022 року зафіксували значне зниження попиту, якщо порівняти з довоєнним періодом на такі послуги:

UX/UI дизайн (проєктування інтерфейсів користувача)

просування сайтів

Однак на Kabanchik.ua популярною залишається фриланс-робота у таких сферах:

письмовий переклад

переклад вебсайтів

переклад та нотаріальне посвідчення документів

3D-дизайн

дизайн інтер'єру

дизайн поліграфії

розробка логотипів

розшифровка інтерв'ю

верстка сайтів

використання системи 1С

розробка ігор

дизайн сайтів (попит зріс на 23%)

розробка мобільних програм (попит зріс на 53%)

[ + – ] IT-фахівці можуть знайти роботу на міжнародних біржах фрилансу Фото: Pixabay [ + – ] Викладачі можуть займатися репетиторством очно чи онлайн [ + – ] Знайдеться фриланс-робота і для тестувальників ПЗ Фото: pexels.com [ + – ] Майстри з ремонту комп'ютерів та ноутбуків можуть знайти замовлення онлайн у своєму місті Фото: Getty Images [ + – ] В Україні поширеним завданням для фрилансерів стало розшифрування інтерв'ю (транскрибація аудіо/відео) Фото: pexels.com [ + – ] Представники сфери мистецтва можуть освоїти комп'ютерну графіку, ілюстрацію, дизайн

Багатьох українських самозайнятих громадян, кому дозволяє спеціалізація та знання мови, цікавить фриланс на міжнародному ринку. Тим більше, що в нинішній ситуації нестабільності доходи у валюті мають додаткову конкурентну перевагу.

Щоб отримати доступ до замовлень з-за кордону, фахівці реєструються на міжнародних біржах фрилансу, таких як Upwork та інші. Віддалену роботу там переважно пропонують у сфері IT. Найпопулярніші професії такі:

Програмісти

Тестувальники

Системні адміністратори

Дизайнери

Ілюстратори

Корисні сайти для пошуку фрилансу

Платформа Територія діяльності Яку пропонують роботу Показники Kabanchik.ua Україна Від вебдизайну, перекладів, репетиторства до ремонту техніки, житла, транспортних послуг тощо Понад 1 млн зареєстрованих замовників, понад 350 тис. фахівців freelance.ua Україна Вебпрограмування, верстка, дизайн, відеомонтаж, копірайтинг, пошукова оптимізація та інше

Понад 350 тис. фрилансерів, понад 188 тис. проєктів

upwork.com Увесь світ Програмування, тестування ПЗ, відеомонтаж, дизайн тощо Близько 5 млн клієнтів, близько 16 млн фрилансерів designhill.com Увесь світ Комп’ютерна графіка, дизайн Близько 100 тис. дизайнерів

Заробити на життя. Які заробітки може забезпечити віддалена робота

За належної самоорганізації та розуміння, де знайти фриланс-роботу, самозайнятість може виявитися прибутковішою, ніж традиційне працевлаштування "на ставку". Однак віддалена робота часто не може забезпечити чітко прогнозований, стабільний дохід.

Щоб скласти уявлення про заробітки самозайнятих українців, сайти, де знайти роботу на фрилансі, поділилися з Фокусом своєю статистикою: Так, на Kabanchik.ua називають такий середній рівень оплати за одне завдання:

репетиторство — 200-510 грн за заняття (найдорожче цінується математика та англійська мова)

письмовий переклад — 1 584 грн

технічний переклад — 4 156 грн

3D дизайн — 1 506 грн

дизайн інтер'єру — 3 359 грн

копірайтинг — 1 777 грн

наповнення сайтів — 1 445 грн

верстка сайтів — 1 853 грн

впровадження 1С — 1 526 грн

доопрацювання сайту — 2 018 грн

На закордонних біржах фрилансерам може пропонуватись погодинна ставка або оплата за проєкт. Наприклад, на Upwork середня погодинна ставка становить 15$, мінімальна — від $3.

Тобто за серйозного завантаження віддалена робота (фриланс) може забезпечити гідний заробіток — за українськими мірками. Водночас виконання замовлень час від часу не замінить штатну роботу і може розглядатися лише як додатковий заробіток. Втім, у ситуації, коли зарплати в Україні, за відгуками опитаних Фокусом експертів, у середньому впали на 30-40%, щоб зберегти довоєнний рівень доходів, багатьом громадянам доводиться шукати підробіток.

Заробітки на онлайн-платформах для фрилансерів, як українських, так і міжнародних, часто залежать від рейтингу, тобто оцінок та відгуків, які залишають клієнти за результатами виконаного завдання. Замовники, вибираючи виконавця, часто віддають перевагу фахівцям із високим рейтингом із початку списку. В результаті фрилансери-початківці потрапляють у замкнене коло — у них немає рейтингу, оскільки немає замовлень, а замовлень немає через відсутність рейтингу.

Тому, у відповідь на питання, як знайти роботу на фрилансі новачкові, досвідчені колеги радять:

надати детальну інформацію про себе, максимально заповнити профіль

підтримувати високу активність на платформі — подавати заявки, спілкуватися з потенційними замовниками тощо

братися, зокрема і за невеликі проєкти, що не цікаві ТОПовим виконавцям

спочатку виконувати роботу не так заради заробітку, як для напрацювання рейтингу

Тобто для отримання досвіду і статусу фрилансерам-початківцям часто доводиться працювати за символічну винагороду. За відгуками в обговореннях і на спеціалізованих ресурсах, фрилансери-початківці на тій же біржі Upwork заробляють не більш як пара сотень доларів на місяць. Однак, у разі успішного розвитку фриланс-кар'єри, заробітки з часом можуть вимірюватись тисячами доларів.

[ + – ] Як знайти роботу на фрилансі новачкові, мабуть, найважче питання Фото: pexels.com [ + – ] Заради напрацювання рейтингу та відгуків клієнтів фрилансери-початківці беруться за найнизькооплачуванішу роботу Фото: Getty Images [ + – ] Натомість досвідчені фрилансери можуть отримувати до кількох тисяч доларів на місяць Фото: corona-wave

Як сплачувати податки. Фріланс-робота та правові нюанси

Тетяна Ященко пояснила Фокусу, що фрилансери в Україні зараз здебільшого ведуть діяльність у двох форматах:

як фізособи-підприємці (ФОП)

як фізичні особи за цивільноправовими договорами

"ФОП вважається податковим резидентом України і всі доходи, які отримуються на рахунки ФОП, мають бути задекларовані в Україні, а з них сплачені податки", — уточнює Ященко.

За словами співрозмовниці Фокусу, для ФОПів під час війни діють досить помірні податкові правила, а саме:

знижена податкова ставка

звільнення від обов'язку платити ЄСВ

У разі роботи за цивільноправовими договорами, за словами Тетяни Ященко, оподаткування доходів потребує розуміння таких моментів:

яке податкове резидентство у виконавця та замовника

де знаходиться місце виконання робіт

Відповіді на ці питання впливають на те, в якій країні мають бути сплачені податки, і тут слід уважно перевіряти угоди про уникнення подвійного оподаткування.

"Невідповідність призначення платежу та статусу одержувача платежу може призводити до блокування транзакції через не підтвердження цілі, а невідповідність між статусом одержувача платежу та наступним задекларованим доходом (наприклад, у разі отримання доходу на рахунок фізособи, а декларування їх як доходів ФОП) — до донарахування податків та штрафів", — попереджає Тетяна Ященко.

Втім, все залежить від сум надходжень. Дуже багато фрилансерів, працюючи з українськими замовниками, одержують на карти українських банків платежі у розмірі 5-25 тис. грн на місяць, або ж плату за віддалену роботу їм можуть передавати готівкою. Жодних податків з таких платежів одержувач зазвичай не сплачує, та й замовнику фрилансери часто цікаві саме тому, що вони самі ніяких податків, як у випадку з офіційною зарплатою, не сплачують. Однак, якщо суми вищі (наприклад, 100 тис. грн), то фінмоніторинг банку одержувача може запідозрити нелегальну операцію та заблокувати її проведення. Тож за суттєвого обсягу платежів з цього приводу доцільно "відбілитися" через оформлення себе суб'єктом підприємницької діяльності (ФОП).

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