Все для народа: некоторых украинцев хотят освободить от уплаты налога на недвижимость

Налог отменяется независимо от того, входит ли соответствующая территория в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия и временно оккупированных территорий.

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Народные депутаты могут немного облегчить жизнь украинцам, которые потеряли имущество из-за войны с Россией. Чтобы решить проблему, депутаты предлагают отменить владельцам уничтоженного или поврежденного имущества уплату налога на недвижимость. Законопроект № 7632 недавно был принят парламентариями за основу.

Для этого в Налоговом кодексе хотят закрепить норму, которая позволит не начислять и не оплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект был разрушен. Факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или ее территориальным органом) или органом местного самоуправления.

Предполагается, что налог отменяется независимо от того, входит ли соответствующая территория в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия и временно оккупированных территорий.

Как подать заявку на компенсацию, если имущество уничтожено

Для начала нужно предоставить доказательства, что в собственности предприятия біло соответствующее имущество. Если это недвижимость или транспорт — информацию о праве собственности на них можно найти в реестрах. Что касается движимого имущества, то следует найти договоры покупки, первичные документы и прочее.

Далее — доказать, что имущество было повреждено и уничтожено. Для этого нужно:

обратиться в полицию для фиксации факта повреждения имущества, составив протокол осмотра места происшествия;

получить от ГСЧС справку о пожаре;

записать видео или сделать фотографии последствий;

найти свидетелей происшествия и задокументировать их показания;

сделать инвентаризацию имущества;

составить акт повреждений (разрушений) с представителем органа местного самоуправления.

Размер нанесенного ущерба определяют военные администрации. Здесь важно учесть стоимость утраченного имущества, финансовых активов предприятий, упущенную выгоду и потери бизнеса от неоплаченных товаров, работ и услуг.

Ранее Фокус разбирался, как украинцам погашать долги за приобретенное в кредит имущество, если оно повреждено, уничтожено или осталось на оккупированной территории.

Напомним также, что по данным Группы ICU, в 2023 году экономика Украины будет медленно восстанавливаться, а девальвация гривны продолжится.